Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları bu yıl 4 etaptan oluşacak

Yarışlarla ilgili ayrıntılı program Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Çanakkale, Samsun, Kıbrıs ve İstanbul’da düzenlenecek

Açılış konuşmasını yapan Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl yarışlarda 4 etap planlandığını ve her birinin de çok güçlü hikayelere sahip olduğunu belirterek, “İlk olarak 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan başlayarak Çanakkale Boğazı’nda sona erecek bir açık deniz yarışı düzenleyeceğiz. Ve 25 Nisan’da bu sefer büyük kahramanlık destanının yaşandığı Çanakkale Boğazı’nda yelken açarak hem tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz hem de Çanakkale Boğazının çok zor şartlarında en üst düzey bir yarışı ilk defa düzenleyeceğiz. Bu iki yarıştan çıkacak sonuçlar ile Çanakkale zafer kupası sahibini bulacak” dedi.

İkinci etabın da Samsun’da düzenleneceğini ifade eden Yemlihaoğlu, “19 Mayıs haftasında yine aynı şekilde İstanbul dan başlayıp Samsun’da bitecek iki yarış düzenleyeceğiz iki yarıştan çıkacak sonuçlar ile Samsun Kurtuluş Kupası şampiyonunu belirleyeceğiz. En değerli varlığımız Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapurunun rotasında Karadeniz’in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs’ta da on binlerce Samsunlunun huzurunda şampiyona kupasını teslim edeceğiz” diye konuştu.

Yemlihaoğlu, üçüncü etabın 20 Temmuz’da Barış Harekatı’nın yıldönümünde Kıbrıs’ta düzenleneceğini belirterek şöyle devam etti:

“20 Temmuz 2025 tarihinde Barış Harekatının yıl dönümünde Kıbrıs Kupası için Muğla’dan Kıbrıs’a yelken basacağız ve Kıbrıs Türkünün haklı davasına destek olacağız. Bu zorlu açık deniz etabında finiş hattını ilk geçecek ekip Mavi Vatan Kupası şampiyonu olacak. 29 Ekim’de de artık gelenekselleşen Cumhuriyet Kupasında İstanbul Boğazı’nda bayraklarımızla donattığımız yelkenliler ile cumhuriyetin coşkusunu halkımızla beraber doyasıya kutlayacağız. Yarışı başarıyla tamamlayan ekip Cumhuriyet kupası şampiyonu olacak.

Bu tarihlerde mavi vatanda düzenleyeceğimiz organizasyonlar ile ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak, denizcilerimizin ve mavi vatanımızın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yelken sporunu halkımızla buluşturmak geniş halk kitleleri tarafından bilinen popüler bir spor haline getirmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a biz yelkencilere vermiş olduğu bu büyük destek ve imkanlar için en derin minnet duygularımızı ifade etmek isterim.”

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da “Türkiye’nin en güzel coğrafyalarını gözler önüne seriyoruz. En büyük amacımız 2028’de olimpiyat madalyası kazanmaktır” diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı da İstanbul’un bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasının önemine değindi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de yarışların Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümünde düzenlenecek olmasından dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade etti. Yarışların tarihi bir alanda gerçekleşmesi nedeniyle tüm katılımcıları tebrik etti.

DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, beş yıldır yarışların ana sponsorluğunu üstlenerek yelken sporunun destekçisi olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Küçükkoyuncu, “Ülkemiz adına büyük önem taşıyan ve deniz sporları organizasyonları içinde çok saygın bir yeri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları her sene etkisini daha da artırıyor ve ülkemizin dünya çapında tanıtımında önemli rol üstleniyor. Biz de DHL Express Türkiye olarak, beş yıldır bu değerli organizasyonun ana destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş ise 4 etapta 10 farklı yarış düzenleneceğini, 20 farklı ülkeden 200 tekne ve 1500’den fazla sporcunun yarışacağını söyledi.

Çanakkale ruhu denizlerde

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ilk etabı Çanakkale’den başlayacak. 23 Nisan’da İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı önünden hareket edecek yarışçılar, Çanakkale’ye doğru yelken basacak. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde düzenlenecek bu özel yarış, tarihimizin fedakârlık ve kahramanlıkla örülü destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyacak. 25 Nisan günü Kilitbahir’den start alacak yarışmacılar, önce Seyid Onbaşı’yı selamladıktan sonra Yeni Kordon boyunca yarışacaklar ve Çanakkalelilere unutulmaz bir görsel şölen sunacaklar. Yarışın kazananları Çanakkale Zafer Kupası’nın sahibi olacak.

Bandırma Vapuru’nun izinde

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 6. Yat Yarışları’nın ikinci etabı ise yine anlamlı bir günde Samsun’da düzenlenecek. 14 Mayıs’ta İstanbul’dan hareket edecek olan yarışçılar, Bandırma Vapuru’nun izinde Samsun’a doğru yola çıkarak Milli Mücadele ruhunu denizlerde yeniden canlandıracaklar. Yarış, milli mücadelemizin başladığı tarihi adımları yeniden hatırlatırken, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek ödül töreniyle kazananlar Kurtuluş Kupası’nın sahibi olacak. 19 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nda da kutlamalar kapsamında 19 Mayıs Kupası yarışları düzenlenecek.

Mavi Vatan vurgusu

Yarışların üçüncü etabında ise 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi önemini şükranla anmak ve geçmişten ilham alarak kardeşlik barış ve özgürlük ile geleceğe güvenle bakmak için 20 Temmuz’da Marmaris’ten Kıbrıs’a yelken açılacak. Kıbrıs Barış Harekatının 51. Yıl dönümü anısına düzenlenecek olan yarışlar, 20 Temmuz’da Marmaris’ten start alacak ve Kıbrıs’ta büyük bir coşkuyla tamamlanacak. Kıbrıs etabı kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının ve Mavi Vatan’a bağlılığın simgesi olarak düzenlenecek.

İstanbul Boğazı’nda cumhuriyet coşkusu

Yarışların son etabı ise artık geleneksel hale gelen İstanbul etabı olacak. İki kıtayı birleştiren bu özel yarış yalnızca bir spor organizasyonu değil aynı zamanda Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını dünyaya duyuracak bir gurur tablosu olacak. 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilanının 102. Yıldönümü anısına Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak yarış, Boğaz’da bir görsel şölen oluşturacak.

Tüm etapların sonunda en iyi dereceyi kazanan takım, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim’de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.