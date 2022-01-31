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Cyle Larin ABD'ye attığı golle Kanada'da tarihe geçti

2022 Dünya Kupası Kuzey, Orta ve Karayipler eleme maçlarında 10. maçlar tamamlandı.Beşiktaşlı Larin, gol sayısını 23'e yükselterek Kanada Milli Takımı tarihinin en fazla gol atan futbolcusu oldu.

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Haber Merkezi AA
Cyle Larin ABDye attığı golle Kanadada tarihe geçti
Larin milli takım kariyerindeki 23. golünü attı

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 10. maçlar oynandı.

8 takımın tek grupta mücadele ettiği CONCACAF Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.

Namağlup lider Kanada ile bir puan gerisindeki ABD arasındaki müsabakayı, Larin'in 7 ve Adekugbe'nin 90 5'inci dakikadaki golleriyle 2-0 ev sahibi Kanada'da kazandı.

Beşiktaş'ta oynayan 26 yaşındaki Cyle Larin, gol sayısını 23'e çıkararak Dwayne De Rosario (1998-2015) ile paylaştığı "Kanada Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.

Haftaya 3. sırada başlayan Meksika'nın Kosta Rika'yı ağırladığı mücadele 0-0 sonuçlandı.

Gruptaki diğer maçlarda ise Panama sahasındaki Jamaika'yı 3-2, El Salvador da deplasmanda Honduras'ı 2-0 yendi.

Puanını 22'ye yükselten Kanada liderliğini sürdürdü. 18 puanlı takımlardan ABD 2'nci, Meksika 3'üncü sırada yer aldı. Bu iki takımı, 17 puanı bulunan Panama takip etti.

Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

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