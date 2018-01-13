Cyle Larin'de mutlu son

Beşiktaş yeni forvetini Amerika'da buldu. Siyah-beyazlılar Amerika Birleşik Devletleri’nin (MLS Ligi) Orlando City takımında forma giyen Cyle Larin’i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Beşiktaş, dün gizlice İstanbul'a getirdiği Orlando City ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Bu sezon sonuna kadar 500 bin Euro ücret alması beklenen Kanadalı oyuncu, daha sonraki sezonlarda 1,6 milyon Euro yıllık ücret kazanacak. Larin’in kısa süre içinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. 2017’de Orlando City ile 30 maça çıkan Kanadalı oyuncu, 12 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Kanada Milli Takımı ile 20 maça çıkan Larin, 4 gol attı.

OYUNCUNUN HAKLARI MLS'NİN ELİNDE

Beşiktaş, Cyle Larin konusundaki transfer pazarlığını Amerika Futbol Federasyonu ile yaptı. MLS kurallarına göre oyuncuların sözleşmesini federasyonun tek taraflı olarak uzatma hakkı bulunuyor. Larin konusunda 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği, siyah-beyazlı yönetimin ise 1.5 milyon Euro'ya bu transferi bitirdiği öğrenildi. Larin'in hafta başında takıma katılması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba tarafından önerilen Larin'i teknik direktör Şenol Güneş'in de istediği öğrenildi. Negredo ve Mustafa Pektemek'in yanına bir golcü daha katmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, Larin'in ikinci yarının ilk maçına yetişmesi yönünde yönetimden istekte bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüple, 22 yaşındaki Kanadalı futbolcu arasındaki görüşmeler İstanbuL'da devam ederken, transferin bugün resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ise yaptığı açıklamada, Cyle Larin’in transfer listesinde olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. Güner, transferin bugün netlik kazanacağını söyledi.

Kartal'dan fair play örneği

Beşiktaş, devre arası kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 3-2 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini 15 ve 52. dakikalarda Mustafa Pektemek, 63'te Negredo attı. Skenderbeu'nun golleri ise 16'da Ali Sowe ve 90'da penaltıdan Sabien Lilaj'dan geldi. Mustafa'nın attığı ilk golü sonrası Skenderbeu oyuncular, saha kenarında sakatlık geçiren arkadaşlarını gerekçe göstererek hakeme itiraz etti. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talimatıyla santra sonrası rakip oyunculara müdahalede bulunmadı ve Ali Sowe'nin beraberlik golünü atmasına izin verdi. Beşiktaş maçtan sonra İstanbul'a döndü.