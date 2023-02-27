Dele Alli için flaş yorum: "Futbolu gizlice bırakmış"

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan fakat gösterdiği kötü performans nedeniyle oyundan alınan Dele Alli, en çok eleştirilen oyunculardan birisi oldu. Etkisiz oyunu nedeniyle sosyal medyada gündem olan 26 yaşındaki oyuncu, birçok eleştiriye maruz kaldı.

Spor Arena yazarı Uğur Meleke'de İngiliz oyuncuyu eleştirdi. Meleke, Dele Alli'nin kimseye söylemeden futbolu bıraktığını ve çok kötü oynadığını kaydetti. Meleke, "Ghezzal’in ısınırken sakatlanması, Dele Alli’nin iki sene önce futbolu gizlice bıraktığı halde bu bilgiyi henüz hiç kimseyle paylaşmaması, Cenk’in de tüm penaltıları aynı yere vurması, Beşiktaş için karmaşık görünen müsabakayı daha da zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.