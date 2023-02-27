|
Reklam
Reklam
Spor

Dele Alli için flaş yorum: "Futbolu gizlice bırakmış"

Süper Lig’de 14’üncü haftanın erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrasında birçok oyuncunun performansı gibi Dele Alli'nin performansı da eleştirildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:52 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alli'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Alli'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Süper Lig'in 14. haftasında erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 4. dakikasında depremzede çocuklar için sahaya pelüş oyuncaklar atıldı.


Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan fakat gösterdiği kötü performans nedeniyle oyundan alınan Dele Alli, en çok eleştirilen oyunculardan birisi oldu. Etkisiz oyunu nedeniyle sosyal medyada gündem olan 26 yaşındaki oyuncu, birçok eleştiriye maruz kaldı.


"Futbolu gizlice bırakmış"

Spor Arena yazarı Uğur Meleke'de İngiliz oyuncuyu eleştirdi. Meleke, Dele Alli'nin kimseye söylemeden futbolu bıraktığını ve çok kötü oynadığını kaydetti. Meleke, "Ghezzal’in ısınırken sakatlanması, Dele Alli’nin iki sene önce futbolu gizlice bıraktığı halde bu bilgiyi henüz hiç kimseyle paylaşmaması, Cenk’in de tüm penaltıları aynı yere vurması, Beşiktaş için karmaşık görünen müsabakayı daha da zorlaştırdı" ifadelerini kullandı.


Sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli, bu sezon ligde 13 maçta 2 gol kaydetti. Alli'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro.




#Beşiktaş
#Dele Alli
#Süper Lig
42 dakika önce
default-profile-img
Dele Alli için flaş yorum: "Futbolu gizlice bırakmış"
Karbon fiber kaplama ne kadar işlevsel?
Enkazların altından çıkarılıp otoparklara konuldu: Araç mezarlığı havadan görüntülendi
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.