Demir Ege Tıknaz, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçında görev yapamayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.
#Beşiktaş
#Demir Ege Tıknaz
#Kayserispor