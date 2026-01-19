Yeni Şafak
Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarıldı

13:3119/01/2026, Pazartesi
AA
Demir Ege Tıknaz, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Demir Ege Tıknaz, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz rahatsızlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.


Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.





