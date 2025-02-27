Deniz Öncü Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına çıkacak

Sezonun açılış yarışı hakkında açıklamalarda bulunan Deniz Öncü, "Yılın ilk ayağı ile karşı karşıyayız. Kış boyunca çok iyi çalıştık. Bu yüzden sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamaya çalışacağız. Sezon öncesi motosikletle çok eğlendik ve bunu Tayland'da sürdürmek istiyoruz. Önde kalmak kolay olmayacak, ancak yılın bu ilk bölümünde bunu başarmak için güvenimiz ve motivasyonumuz var." ifadelerini kullandı.