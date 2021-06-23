Spor Denizlisporda Özgür Çek de takımdan ayrılıyor Sadece 5 oyuncu kaldı
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Denizlispor'da Özgür Çek de takımdan ayrılıyor: Sadece 5 oyuncu kaldı

Süper Lig'e veda eden ve kadrosunda 6 futbolcu kalan Denizlispor'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Özgür Çek'in de kulüpten ayrılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Denizlisporda Özgür Çek de takımdan ayrılıyor: Sadece 5 oyuncu kaldı
Özgür Çek

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor, mali sorunlar nedeniyle kadrosunu koruyamadı. Yeşil-siyahlı ekipte sözleşmeleri sona eren ve alacakları ödenmeyen 17 futbolcu takımdan ayrıldı.

Kadrosunda 6 oyuncu kalan yeşil-siyahlılarda Özgür Çek'in de kulüpten ayrılacağı belirtildi. Deneyimli futbolcunun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi.

  • Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran 30 yaşındaki sol bek 7 maçta forma giydi, gol veya asist üretemedi.

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