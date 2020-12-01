SÜPER LİG

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Kenan Atik kimdir?

Denizlispor'un yeni hocası açıklandı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, düzenlediği basın toplantısında Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı. Yeşil-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Kenan Atik oldu.

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Kenan Atik

Kenan Atik

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim, teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada son şampiyon Başakşehir ile deplasmanda 3-3 berabere kalan antrenör Kenan Atik ile yola devam etme kararı aldı.

Başkan Ali Çetin, 55 yaşındaki Atik'in takımın başında olacağını açıkladı.

  • Denizlispor'un eski futbolcularından olup kulüpte yıllardır antrenörlük görevini yürüten Kenan Atik, farklı dönemlerde teknik direktörlerin ayrılmasıyla TFF 1. Lig'de takımı yönetmişti.

Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Kenan Atik yönetiminde sürdürüyor.
Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Kenan Atik yönetiminde sürdürüyor.

Muhteşem geri dönüş: Denizlisipor, Başakşehir karşısında 3-0'dan geri döndü
Muhteşem geri dönüş: Denizlisipor, Başakşehir karşısında 3-0'dan geri döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikalarda Gulbrandsen ile 59. dakikada Demba Ba attı. Denizlispor'un gollerini ise 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Rodallega ve 90+7. dakikada Murawski penaltıdan kaydetti.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e, Denizlispor ise puanını 6'ya yükseltti.Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


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