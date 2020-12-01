Denizlispor'un yeni teknik direktörü Kenan Atik kimdir?
Denizlispor'un yeni hocası açıklandı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, düzenlediği basın toplantısında Kenan Atik ile yola devam edeceklerini açıkladı. Yeşil-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Kenan Atik oldu.
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim, teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada son şampiyon Başakşehir ile deplasmanda 3-3 berabere kalan antrenör Kenan Atik ile yola devam etme kararı aldı.
Başkan Ali Çetin, 55 yaşındaki Atik'in takımın başında olacağını açıkladı.
Denizlispor'un eski futbolcularından olup kulüpte yıllardır antrenörlük görevini yürüten Kenan Atik, farklı dönemlerde teknik direktörlerin ayrılmasıyla TFF 1. Lig'de takımı yönetmişti.
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