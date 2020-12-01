Denizlispor'un yeni hocası açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim, teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada son şampiyon Başakşehir ile deplasmanda 3-3 berabere kalan antrenör Kenan Atik ile yola devam etme kararı aldı.

Başkan Ali Çetin, 55 yaşındaki Atik'in takımın başında olacağını açıkladı.

Denizlispor'un eski futbolcularından olup kulüpte yıllardır antrenörlük görevini yürüten Kenan Atik, farklı dönemlerde teknik direktörlerin ayrılmasıyla TFF 1. Lig'de takımı yönetmişti.

Muhteşem geri dönüş: Denizlisipor, Başakşehir karşısında 3-0'dan geri döndü Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında Denizlispor'u ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikalarda Gulbrandsen ile 59. dakikada Demba Ba attı. Denizlispor'un gollerini ise 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Rodallega ve 90+7. dakikada Murawski penaltıdan kaydetti.Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e, Denizlispor ise puanını 6'ya yükseltti.Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



