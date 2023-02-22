|
Reklam
Reklam
Spor

Depremzedeler için düzenlenen Kocaelispor - Sakaryaspor maçında olaylar çıktı

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında olay çıktı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

23:51 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Taraftarlar sahaya girdi

Taraftarlar sahaya girdi

Deprem bölgesine gelirleri bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında tatsız anlar yaşandı. Sakaryasporlu bir taraftarın sahaya atladıktan sonra Kocaelispor tribünlerine doğru gidip atkı açmasının ardından ortalık karıştı. İki takım seyircisi arasında gerginlik yaşandı.

Sahaya taraftar girdi

Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçında iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşmaya başladı. Sakaryaspor atkısını Kocaeli seyircisine gösteren taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Daha sonra gerginlik her iki takım tribünlerine de taşmaya başladı. Atkı gösteren Sakaryasporlu’yu kovalamak için Kocaelispor taraftarları da sahaya indi. Yaşanan olaylar adeta dostluk maçının önüne geçerken güvenlik güçleri de zor anlar yaşadı. Çok sayıda taraftar gözaltına alındı.



#Kocaelispor
#Sakaryaspor
#deprem
#yardım
#olay
16 dakika önce
default-profile-img
Depremzedeler için düzenlenen Kocaelispor - Sakaryaspor maçında olaylar çıktı
Diyarbakır'da yıkım çalışması durduruldu: Ekipler kedi 'Zena' için seferber oldu
Bakan Soylu: Sussalarbelki çok daha büyük katkı gösterecekler
Birliktelik söylemleri lafta kaldı: Finlandiya’dan İsveç’siz NATO üyeliği sinyali
Akkuyu Nükleer AŞ: Deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Biden yönetimi Ohio kazasında Trump ve Cumhuriyetçileri suçladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.