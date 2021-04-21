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Derbide kazanan yok: Galatasaray fırsatı tepti

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbide kazanan yok: Galatasaray fırsatı tepti
Galatasaray-Trabzonspor

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmadan dakikalar;

1. dakikada savunmadan Edgar Ie'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

10. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera, son anda üst direğin altında topu kornere tokatladı.

25. dakikada Djaniny'nin kafayla indirdiği topla hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi.

26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

55'inci dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

GOL!

  • 76'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan kanattan Marlon'un ortasında Luyindama'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası yayının hemen üstünde Ie'nin önünde kaldı. Ie'nin kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta top kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi ortasını yaptı. Ceza yayının hemen üstündeki Emre Akbaba'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan iki hamlede topun sahibi oldu.

GOL!

  • 90+6'ncı dakikada skora denge geldi. Galatasaraylı oyuncular ceza sahasının hemen dışında kazandıkları serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Uğurcan'ın sektirdiği top altıpasın içine düştü. Topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda top ağlara gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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