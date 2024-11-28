Devler Ligi'nde 5 Türk futbolcu sahne aldı

İspanya temsilcisi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldukları maça ilk 11'de çıktı. Genç futbolcu, karşılaşmanın 56'ncı dakikasında oyundan alındı. 19 yaşındaki Arda Güler, böylece kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış oldu.