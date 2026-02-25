Yeni Şafak
Devler Ligi'nde tarihi geri dönüş: 2-0'ın rövanşında turladılar

23:1925/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Atalantalı futbolcuların maç sonu yaşadığı sevinç.
Atalantalı futbolcuların maç sonu yaşadığı sevinç.

Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Borussia Dortmund'u uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle eledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atalanta, Borussia Dortmund'u uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle eledi.

Bergamo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca ile öne geçti.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in attığı gollerle skoru 3-0 yaparken Borussia Dortmund 75. dakikada Karim Adeyemi ile farkı ikiye indirdi: 3-1.

90+8'de Lazar Samardzic'in attığı penaltı golüyle maçı 4-1 kazanan İtalyan ekibi, adını son 16'ya yazdırdı.

Alman ekibinde, penaltıya sebep olan Ramy Bensebaini ve saha kenarında hakemin penaltı kararına itiraz eden Nico Schlotterbeck kırmızı kart gördü.

Borussia Dortmund, evindeki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.


ATALANTA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
ATALANTA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ


#Atalanta
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi
