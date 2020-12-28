Diego Costa ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılıyor
Diego Costa ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılıyor
Sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Diego Costa, ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor. 32 yaşındaki golcü futbolcu, bu kararını İspanyol ekibinin yönetimine iletti.
Haber MerkeziYeni Şafak
İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, sözleşmesi bitmeden ayrılmak istiyor. Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime belirtti.
Marca'da yer alan habere göre, kişisel nedenlerden dolayı ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Diego Costa, yönetim ile görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol ekibi de 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor.
Costa yerine Milik
AS'ın haberine göre, Atletico Madrid Diego Costa'nın ayrılması halinde planlarını hazırladı. İspanyol ekibi Costa'nın ayrılması durumunda Napoli'de forma giyen Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmayı planlıyor.
1 Ocak 2018 tarihinde Chelsea'den 60 milyon euro karşılığında transfer olan Diego Costa bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol attı. Costa'nın adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmış, sarı-lacivertliler haberlerin gerçeği yansıtmadığını KAP'a bildirmişti.
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