​Diego Costa ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılıyor

İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, sözleşmesi bitmeden ayrılmak istiyor. Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime belirtti.

Marca'da yer alan habere göre, kişisel nedenlerden dolayı ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Diego Costa, yönetim ile görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol ekibi de 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor.

Costa yerine Milik

AS'ın haberine göre, Atletico Madrid Diego Costa'nın ayrılması halinde planlarını hazırladı. İspanyol ekibi Costa'nın ayrılması durumunda Napoli'de forma giyen Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmayı planlıyor.

1 Ocak 2018 tarihinde Chelsea'den 60 milyon euro karşılığında transfer olan Diego Costa bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol attı. Costa'nın adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmış, sarı-lacivertliler haberlerin gerçeği yansıtmadığını KAP'a bildirmişti.

Diego Costa'nın La Liga'da attığı en güzel 25 gol

Fenerbahçe'den KAP'a Mandzukic ve Diego Costa açıklaması Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından sarı-lacivertlilerde ilk hedef, forvet bölgesine yıldız bir oyuncu almak. Son günlerde Fenerbahçe için ortaya atılan Mario Mandzukic ve Diego Costa hakkında sarı-lacivertli kulüpten KAP'a açıklama yapıldı.Mandzukic ve Costa KAP'taYapılan açıklamada Mario Mandzukic ve Diego Costa ile herhangi bir görüşme yapılmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "Fenerbahçe'nin istediği Mario Mandzukic Lokomotiv Moskova ile anlaştıVedat Muriqi Lazio'daFenerbahçe'de beklenen transfer resmen açıklandı. Sarı lacivertliler golcüsü Vedat Muriç'i Lazio'ya verdi. Fenerbahçe bu transfer için 17.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro da bonus kazanacak. Ayrıca Çaykur Rizespor da Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Vedat Muriç'in Lazio'ya gidişinden yüzde 15 pay alacak.Vedat Muriç Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu: Rizespor yine kazandıDenizlispor'da Mehmet Ekici sesleriVedat Muriqi resmen Lazio'da! pic.twitter.com/QNdabG4ECb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 15, 2020