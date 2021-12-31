Spor Dikkati çeken yorum "İsmail Çipe Berke Özerden daha iyi kaleci"
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Dikkati çeken yorum: "İsmail Çipe Berke Özer'den daha iyi kaleci"

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, eleştirilerin hedefindeki İsmail Çipe'ye destek çıktı. Demirbaş, "İsmail Çipe mi Berke mi diye sorsan, 50 kere İsmail'i seçerim" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Dikkati çeken yorum: İsmail Çipe Berke Özerden daha iyi kaleci
İsmail Çipe

11 sezon Galatasaray forması giyen eski eldiven Hayrettin Demirbaş, Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan ve performansıyla eleştirilerin hedefine oturan İsmail Çipe'ye sahip çıktı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'le İsmail Çipe'yi kıyaslayan Demirbaş, dikkati çeken ifadeler kullandı.

Akşam'a konuşan Hayrettin Demirbaş'ın açıklamaları şöyle;

"Üç tane İsmail gelse yine gol olur"

  • "Yazıklar olsun! Kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz. Muslera hiç mi hatalı gol yemedi? Haksızlık yapılıyor. Bugün İsmail Çipe'yi yaktık. Yarın Okan (Kocuk) gelecek onu da yakacağız. İsmail, kupa maçında yenilen gollerde ne yapsın. İkinci golü aşırtma yedi. Üç tane İsmail gelse yine gol olur."

"Berke Özer'den daha iyi"

  • "İsmail'in topu oyuna sokmasını hayranlıkla izliyorum. Bu konuda Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyor. Eksikleri de var. Onları da çözecek, sabredilmeli. 'İsmail Çipe mi, Berke mi?' diye sorarsan 50 kere 'İsmail' derim. Çünkü daha oturaklı. Biraz üzerine çalışılırsa birinci sınıf kaleci olur. Milli Takım'a kadar yükselir. 26 yaşında ama bir kaleci 35 yaşına kadar oynar. Okan'ın hocalığını yaptım. Alınmasın da katkım oldu. Kendisi daha sık oynamaya başladı. Göreceksiniz daha iyi olacak."

Hayrettin Demirbaş
Hayrettin Demirbaş

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