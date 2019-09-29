Diriliş derbisi
SÜPER LİG

Diriliş derbisi

Süper Lig’de ilk 5 haftadaki performanslarıyla hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, ligde 3 haftalık puan kayıplarının ardından çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 5 maçta 5 puan toplayan siyah-beyazlı takım ise kritik derbiyi kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor - Beşiktaş Bugün / 19.00

Trabzonspor - Beşiktaş Bugün / 19.00

Süper Lig’de geride kalan 5 haftadaki performanslarıyla da hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 5 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan toplayan bordo-mavililer, taraftarlarının da desteğiyle 3 haftalık puan kayıplarına Beşiktaş karşısında son vererek çıkışı geçmeyi hedefliyor. Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım ise son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. Trabzonspor’u yenerek kötü gidişe son vermek isteyen Beşiktaş, kritik derbiyi kazanarak lig yarışında rahat bir nefes almayı amaçlıyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes’in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge’nin ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, ligde son oynadıkları Sivasspor maçındaki 11’ini Beşiktaş karşısında koruması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak. Geçen hafta oynanan Başakşehir müsabakasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Ljajic de mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak. Cezasını dolduran Vida ile sakatlığı geçen Roco ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Rekabette 129. maç

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de bugün Trabzon’da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 44’ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında siyah-beyazlılar 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 maç ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş’ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

  • Trabzonspor’un evinde son 7 maçta tek galibiyeti var
  • Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş’ı sadece 1 kez yenebildi, 4’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0’lık skorla kazandığı maçın ardından Beşiktaş’a karşı 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon’da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
  • Beşiktaş son 3 deplasman maçında mağlup oldu
  • Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig’de 2, UEFA Avrupa Ligi’nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Beşiktaş, ligde Sivasspor’a 3-0, Gazişehir Gaziantep’e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa’da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi. Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5’inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

  • Suat Tekelioğlu vefat etti

  • Trabzonspor ve Giresunspor başta olmak üzere uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Suat Tekelioğlu vefat etti. 61 yaşında hayatını kaybeden Tekelioğlu’nun cenazesi bugün Trabzon İskenderpaşa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor’u çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Arsinspor’da ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, Trabzonspor’da 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı.


1 derbi klasiği
1 derbi klasiği

Süper Lig’de 6. haftanın ilk derbisinde kazanan çıkmadı. Galatasaray kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile yenişemeyince 110 yıllık ezeli rekabette 390. randevu 0-0 sonuçlandı. İki takım da zaman zaman oyunun kontrolünü eline alırken, risk almaktan kaçındı. Böylece iki takım arasındaki son 5 maç berebare sonuçlandı. 4. dakikada Max Kruse’nin ara pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci’nin şutu Muslera’nın kucağında kaldı. 22’de Babel’in pasıyla ceza sahası yayına yakın bir noktada topla buluşan Lemina’nın şutunu Altay kornere tokatladı. 29’da Falcao’nun topuk pasıyla ceza sahasına giren Lemina’nın şutunu Altay kornere çeldi. 33’de Feghouli’nin pası Babel’den sekerken Nagatomo’nun önünde kaldı. Japon futbolcu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Altay’ı geçemedi. 41’de Muriqi’nin pasıyla ceza sahasına giren Tolga’nın plase vuruşu direk dibinden auta gitti. 52’de Emre Belözoğlu’nun pasıyla kalenin sol çaprazında topla buluşan Max Kruse’nin şutu üstten dışarı çıktı. 54’de Lemine, Luiz Gustavo ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR’a başvuran hakem pozisyon öncesi Babel’in topu elle aldığını belirterek penaltıyı vermedi. 60’da Ömer Bayram’ın soldan ortasında Zanka, Falcao’dan önce topa dokunarak tehlikeyi engelledi. 82. dakikada Max Kruse, ceza sahasının hemen önünden Mariano’dan kurtulurken yerde kaldı. Emre Belözoğlu’nun ceza sahası yayı üzerinden kullandığı frikik kalenin üstünden dışarı çıktı. 90+5’de Max Kruse’nin şutunda Muslera’yı geçen topu Luyindama kale önünden uzaklaştırarak mutlak golü önledi. Adil bir sonuçG.Saray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirtirken, “Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum” dedi. Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fenerbahçe karşısında aldıkları beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada, “Derbinin ne kadar özel olduğunun bilincindeydik, zor bir maç olacağını biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, ne yazık ki sonuçlandıramadık. Defansif olarak iyiydik. Baktığımız zaman beraberliğin adil sonuç olduğunu düşünüyorum” dedi.Luyindama: Daha iyi olacağız Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Luyindama, Fenerbahçe derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. 3 puan için çıktıkları maçta berabere kaldıklarını belirten Luyindama, “Hedefimiz üç puandı ama her zaman üç sonuç var futbolda. Bugün beraberlik çıktı. Konsantre olarak devam ediyoruz. Gol yememek defansif anlamda iyiydi, bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Genel olarak baktığımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyunculara sahibiz. Lig uzun, daha süremiz var” diye konuştu.İlginç VAR kararıMaçın 54. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içinde Mario Lemina, topla buluştuğu anda Luiz Gustavo’nın müdahale ettiği pozisyonda yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu sırada maç 4 dakika durdu. Video Yardımcı Hakem’e (VAR) başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu kenardan bir kez daha izledi. Çakır, bu pozisyon öncesi topun orta sahada Babel’in eline çarptığı gerekçesiyle Fenerbahçe lehine serbest vuruş kararı verdi.Bakanlar Kasapoğlu ve Selçuk derbiyi izledi Derbiyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da izledi. Bakanlar Kasapoğlu ile Selçuk’u, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı. Derbiyi ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Rumen teknik adam Mircea Lucescu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, derbi sonrası yaptığı açıklamada, “51.663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. Birçok ülkede de derbi canlı yayınlandı. Çekişmeli bir mücadeleydi ama gol olmadı. Ezeli rekabet, ebedi dostluk amacımız bu, sporun ruhu da budur. Spora, futbola katkıda bulunan iki güzide kulübümüze teşekkür ediyorum ve her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum” dedi.Gol atsaydık daha farklı olabilirdiFenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray maçında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Kosovalı golcü, “Son senelerde atan kazanır gibi derbiler vardı. İyi pozisyonlar yakaladık. Değerlendirseydik oyun daha farklı olabilirdi” dedi. Transfer haberlerinin kendisini etkilemediğini belirten Muriqi, “Motivasyonumu üst seviyeye çıkarıyor hatta. Bu çok doğal bir şey. Ben Fenerbahçe’de şampiyonluklar yaşayıp efsane olmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse ise beraberliğin kötü sonuç olmadığını belirterek, “Sıkı bir derbi oldu. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biz biraz üstün gibiydik. 2-3 gol pozisyonumuz vardı. Özellikle sonlara doğru pozisyon vardı. Berabere bitti, en azından deplasmandan yenilmeden döndük” dedi. Seremonide İstiklal Marşı’nı okuduğu görülen Max Kruse bu konuda ise “Geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Dil konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Bu oynadığınız ülkeye karşı saygıdır” açıklamasını yaptı.Muriqi’e bandaj, Falcao etkisiz*Fenerbahçeli Vedat Muriq, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı. Oyun alanı kenarına gelen ve kafasına bandaj sarılan Vedat, oyuna devam etti. * Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, derbi maçta etkisiz bir oyun sergiledi. İlk 11’de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, topla buluşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa filelerini havalandıran Falcao, Malatyaspor maçında dinlendirilirken, Fenerbahçe derbisini ise gol atamadan tamamladı. * Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde ilk kez forma giydi. Koray Şener unutulmadıF.Bahçeli taraftarlar, geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek vefat eden Koray Şener’i unutmadı. Taraftarlar maç öncesi üzerinde Koray Şener’in resmi bulunan ve “Kalbimizdesin” yazılı pankart açtı. G.Saraylı taraftarlar da eski taraftar lideri Alparslan Dikmen’i andı. Seyirci rekoruGalatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesini 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu rakamın Türk Telekom Stadı’nda en yüksek seyirci rekoru olduğu bildirildi. Her iki kulübün taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldururken, karşılaşma boyu takımlarına destek verdiler. Kruse ve Babel İstiklal Marşı'nı okudu

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