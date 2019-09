Diriliş derbisi

Süper Lig’de geride kalan 5 haftadaki performanslarıyla da hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 5 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan toplayan bordo-mavililer, taraftarlarının da desteğiyle 3 haftalık puan kayıplarına Beşiktaş karşısında son vererek çıkışı geçmeyi hedefliyor. Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım ise son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. Trabzonspor’u yenerek kötü gidişe son vermek isteyen Beşiktaş, kritik derbiyi kazanarak lig yarışında rahat bir nefes almayı amaçlıyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes’in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge’nin ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, ligde son oynadıkları Sivasspor maçındaki 11’ini Beşiktaş karşısında koruması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak. Geçen hafta oynanan Başakşehir müsabakasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Ljajic de mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak. Cezasını dolduran Vida ile sakatlığı geçen Roco ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Rekabette 129. maç

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de bugün Trabzon’da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 44’ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında siyah-beyazlılar 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 maç ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş’ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

Trabzonspor’un evinde son 7 maçta tek galibiyeti var

Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş’ı sadece 1 kez yenebildi, 4’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0’lık skorla kazandığı maçın ardından Beşiktaş’a karşı 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon’da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Beşiktaş son 3 deplasman maçında mağlup oldu

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig’de 2, UEFA Avrupa Ligi’nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Beşiktaş, ligde Sivasspor’a 3-0, Gazişehir Gaziantep’e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa’da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi. Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5’inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig’de 2, UEFA Avrupa Ligi’nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Beşiktaş, ligde Sivasspor’a 3-0, Gazişehir Gaziantep’e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa’da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi. Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5’inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

Suat Tekelioğlu vefat etti

Trabzonspor ve Giresunspor başta olmak üzere uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Suat Tekelioğlu vefat etti. 61 yaşında hayatını kaybeden Tekelioğlu’nun cenazesi bugün Trabzon İskenderpaşa Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor’u çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Arsinspor’da ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, Trabzonspor’da 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı.