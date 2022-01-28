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Domenec Torrent kredisini tüketti: Taraftar efsanesini istiyor

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen Domenec Torrent'ten memnun değil. Ligde çıktığı üç maçı kaybeden İspanyol teknik adamın görevine devam etmemesini savunan sarı kırmızılı taraftarlar Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent kredisini tüketti: Taraftar efsanesini istiyor
Domenec Torrent - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaraylı taraftarlar Domenec Torrent ile çıkılan maçların kaybedilmesi sonrasında isyan etti.

Son olarak Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçını 6-2 kaybeden sarı kırmızılılarda taraftarlar, İspanyol teknik adamın devam etmesi halinde takımın çok daha kötü olacağı fikrinde.

Sosyal medyada eski futbolcuları Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesini isteyen taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaştı.

  • Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti.

Galatasaraylıların paylaşımları;

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