Domenec Torrent kredisini tüketti: Taraftar efsanesini istiyor

Galatasaraylı taraftarlar Domenec Torrent ile çıkılan maçların kaybedilmesi sonrasında isyan etti.
Son olarak Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçını 6-2 kaybeden sarı kırmızılılarda taraftarlar, İspanyol teknik adamın devam etmesi halinde takımın çok daha kötü olacağı fikrinde.
Sosyal medyada eski futbolcuları Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesini isteyen taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaştı.
- Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti.
Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti!
🏟 4 maç
❌ 4 yenilgi
⚽️ Atılan gol: 6
⚽️ Yenilen gol: 15 pic.twitter.com/SB5YZ4QajJ
Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti!
Galatasaraylıların paylaşımları;
Büyük kaptan Bülent Korkmaz gel yuvana artık pic.twitter.com/6RLhWKbTyI
Büyük kaptan Bülent Korkmaz gel yuvana artık pic.twitter.com/6RLhWKbTyI— Fatih Aslan (@6616Fatihaslan) January 28, 2022
Okan Buruk Felan Hikaye, Bu Takımı Ayağa Kaldıracak Tek Kişi Bülent Korkmaz'dır... #BurakTorrentEleleİstifa pic.twitter.com/YgsBQFG8Bx
Okan Buruk Felan Hikaye, Bu Takımı Ayağa Kaldıracak Tek Kişi Bülent Korkmaz'dır... #BurakTorrentEleleİstifa pic.twitter.com/YgsBQFG8Bx— Savaş GÜL (@savasgul_gs) January 28, 2022
Büyük kaptan Bülent Korkmaz tt olmuş...
Elinde flama ile sakince sahaya çıkar, düdük çaldığında o kabarık saçları ıslanır ve siyah bandın altına hapsolurdu; sanki o an vahşi ruhu serbest kalırdı.
Yeni nesil çok şansız seyredemediği için.
Karakterin, hırsınla çok özleniyorsun... pic.twitter.com/ue2Q3aV5At
Büyük kaptan Bülent Korkmaz tt olmuş...
Bülent Korkmaz “ Ben burdayım “ diyor ama siz körsünüz Kör !!! pic.twitter.com/QUpyjFMs9J
Bülent Korkmaz “ Ben burdayım “ diyor ama siz körsünüz Kör !!! pic.twitter.com/QUpyjFMs9J— Serdar Sözen (@ssozen42) January 28, 2022
Bülent Korkmaz gel kaptan.
Gel tokatla bu sahada yürüyen ruhsuzları.
Gel anlat Galatasaray'ın ne olduğunu bunlara.
Bülent Korkmaz gel kaptan.