Domenec Torrent kredisini tüketti: Taraftar efsanesini istiyor

Galatasaraylı taraftarlar Domenec Torrent ile çıkılan maçların kaybedilmesi sonrasında isyan etti.

Son olarak Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçını 6-2 kaybeden sarı kırmızılılarda taraftarlar, İspanyol teknik adamın devam etmesi halinde takımın çok daha kötü olacağı fikrinde.

Sosyal medyada eski futbolcuları Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesini isteyen taraftarlar konuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaştı.

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti.

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti!



🏟 4 maç

❌ 4 yenilgi

⚽️ Atılan gol: 6

⚽️ Yenilen gol: 15 pic.twitter.com/SB5YZ4QajJ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 28, 2022

Galatasaraylıların paylaşımları;

REKLAM

Büyük kaptan Bülent Korkmaz gel yuvana artık pic.twitter.com/6RLhWKbTyI — Fatih Aslan (@6616Fatihaslan) January 28, 2022

Okan Buruk Felan Hikaye, Bu Takımı Ayağa Kaldıracak Tek Kişi Bülent Korkmaz'dır... #BurakTorrentEleleİstifa pic.twitter.com/YgsBQFG8Bx — Savaş GÜL (@savasgul_gs) January 28, 2022

Büyük kaptan Bülent Korkmaz tt olmuş...

Elinde flama ile sakince sahaya çıkar, düdük çaldığında o kabarık saçları ıslanır ve siyah bandın altına hapsolurdu; sanki o an vahşi ruhu serbest kalırdı.

Yeni nesil çok şansız seyredemediği için.

Karakterin, hırsınla çok özleniyorsun... pic.twitter.com/ue2Q3aV5At — ΛTΛTURΛL (@atatural) January 28, 2022

Bülent Korkmaz “ Ben burdayım “ diyor ama siz körsünüz Kör !!! pic.twitter.com/QUpyjFMs9J REKLAM January 28, 2022

Bülent Korkmaz gel kaptan.

Gel tokatla bu sahada yürüyen ruhsuzları.

Gel anlat Galatasaray'ın ne olduğunu bunlara. — 𝐋 𝐢 𝐎 𝐍 🔥 (@LionGs_) January 28, 2022

SPOR Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi: Oyundan çıkarıldı sonra geri çağırdılar