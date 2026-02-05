Yeni Şafak
Domenico Tedesco’dan forvet açıklaması: Son gün transfer yapılacak mı?

Haber Merkezi
23:025/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Erzurumspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tedesco, forvet transferi hakkında da konuştu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahasında Erzurumspor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de forvet transferi hakkında konuştu. Tedesco’nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"İlk yarı kabul edilemez"

"Böyle olduğunu düşünmüyorum ama bu maçın ilk yarısı kabul edilemez. Oyuncularıma hep söyledim. Erzurumspor ikinci ligde ama liglerinde ikinciler. Karşımızda iyi bir takım var. İlk yarının sonunda dört değişiklik yapmak bizim için üzücü. Biraz dinlenmek önemli olacaktı ama bunu yapamadık."


"Beklentilerin üstündeyiz"

"Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Kazanma mantaliesine sahip mi, gruba uygun mu diye bakıyoruz."


"Gözümüz hep açık olacak"

"Transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sırf bir forvet almak için forvet oyuncusu almayacağız. Oyuncunun her şeyine bakacağız. Karakteri, uyumu, mentalitesi. Kolay değil ama yarın son ana kadar gözümüz açık olacak."








#domenico tedesco
#fenerbahçe
#ziraat türkiye kupası
