Spor Dries Mertens ve Lucas Torreiraya müthiş karşılama
TRANSFER

Dries Mertens ve Lucas Torreira'ya müthiş karşılama

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Dries Mertens ve Lucas Torreiraya müthiş karşılama
Dires Mertens ve Lucas Torreira

Sarı-kırmızılılar, Arsenal’dan Lucas Torreira ile 3+1 yıllığına anlaşırken forvet mevkiini Haris Seferovic'den sonra Belçikalı Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Karşılamaya yüzlerce taraftar geldi

İki oyuncu da gece saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce taraftar geldi. Yeni transferlerin kapıdan geçişi ile birlikte boyunlarına Galatasaray atkıları asılırken, taraftarlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

"Büyüleyici bir atmosfer var"

Şaşkınlığını gizleyemeyen Torreira yaptığı ilk açıklamada, “Büyüleyici bir atmosfer var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Büyük bir sevgi var” dedi. Lakabın var mı? Sorusuna yanıt veren Uruguaylı orta saha, “Evet bir çok lakabım var ama Galatasaray taraftarının vermesini isterim” ifadelerini kullandı.

"Özel bir şey yapmak istiyorum"

Dries Mertens ise, “Müthiş. Buraya geldim çünkü özel bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı. İki futbolcu da Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi. Yeni transferler daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Mertens ve Torreira’nın, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atmaları bekleniyor.

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