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Spor

Dubois ve Midtsjö yolcu

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen iki isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fredrik Midjstö ve Leo Dubois'e gelen teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim yabancı sayısı konusunda sıkıntı yaşamayacak.

10:10 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Midjstö - Dubois

Midjstö - Dubois

Yabancı sınırlaması nedeniyle Galatasaray'da ayrılıklar kapıda. Kadrodaki yabancı sayısı 16'ya çıkan sarı-kırmızılılarda 2 ismin ayrılması beklenirken, bu futbolcuların Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois olduğu öğrenildi.


Midtsjö için birçok Süper Lig takımı devrede. Dubois'in ise Berkay Özcan transferinde Başakşehir'e takasta önerildiği öğrenildi.


Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.


21 kişilik listede 14 yabancı dışında Kerem Aktürkoğlu,Abdülkerim, Barış Alper, Kazımcan, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç oluşturdu. Altyapı kontenjanından ise Emin Bayram listeye yazıldı. Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, şampiyon takımın as oyuncularını korumasının yanı sıra 11 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.






#Galatasaray
#Fredrik Midtsjö
#Leo Dubois
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