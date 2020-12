Dünya sıralaması açıklandı: Milli Takım yerini korudu, zirve değişmedi

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler

1- Belçika 1780

2- Fransa 1755

3- Brezilya 1743

4- İngiltere 1670

5- Portekiz 1662

6- İspanya 1645

7- Arjantin 1642

8- Uruguay 1639

9- Meksika 1632

10- İtalya 1625





A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katıldı.Ay-Yıldızlılar birinci ve üçüncü torbadan kendisine denk gelebilecek takımlarla eşleşti.İşte A Milli Takımımızın grubundaki takımlar;HollandaTÜRKİYENorveç KaradağLetonyaCebelitarık2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, AzerbaycanB Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, KosovaC Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, LitvanyaD Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, KazakistanE Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, EstonyaF Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, MoldovaG Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, CebelitarıkH Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, MaltaI Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San MarinoJ Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022! 🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020 Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecekUEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.