MİLLİ TAKIM

Dünya sıralaması açıklandı: Milli Takım yerini korudu, zirve değişmedi

A Milli Futbol Takımımızın FIFA dünya sıralamasında 32. basamaktaki yeri değişmedi. Belçika ise üst üste 3. yıl zirvede yer aldı.

Haber Merkezi AA
Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nde küme düşmüştü.

Ay-yıldızlılar Uluslar Ligi'nde küme düşmüştü.

Fotoğraf: DHA / DHA

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler

  • 1- Belçika 1780
  • 2- Fransa 1755
  • 3- Brezilya 1743
  • 4- İngiltere 1670
  • 5- Portekiz 1662
  • 6- İspanya 1645
  • 7- Arjantin 1642
  • 8- Uruguay 1639
  • 9- Meksika 1632
  • 10- İtalya 1625


A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katıldı.Ay-Yıldızlılar birinci ve üçüncü torbadan kendisine denk gelebilecek takımlarla eşleşti.İşte A Milli Takımımızın grubundaki takımlar;HollandaTÜRKİYENorveç KaradağLetonyaCebelitarık2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, AzerbaycanB Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, KosovaC Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, LitvanyaD Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, KazakistanE Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, EstonyaF Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, MoldovaG Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, CebelitarıkH Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, MaltaI Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San MarinoJ Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA&#39;s #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022! 🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t&mdash; FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020 Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecekUEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.Şenol Güneş'ten milli takım değerlendirmesi: "Biz sadece takıldık yine kalkıp koşacağız"Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı

İtfaiyeci, polis ve gümrük memurundan kurulu takım Cebelitarık
İtfaiyeci, polis ve gümrük memurundan kurulu takım Cebelitarık

2022 yılında Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası için eleme grupları belli oldu. A Milli Futbol Takımı, G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek. Gruptaki takımlardan Karadağ 2007 yılında, Cebelitarık ise 2013 yılında FIFA üyeliğini aldı. Letonya, tarihindeki en büyük başarıyı, A Milli Futbol Takımı’nı eleyerek 2004 Avrupa Şampiyonası’na giderek yaşadı. 3 kez Dünya Kupası’na katılan Norveç ve 1988’de Avrupa Şampiyonası’nı kazanıp, Dünya Kupası’nda da 3 kez final oynayan Hollanda, millilerin en önemli rakipleri olacak.Finallerin takımı HollandaG Grubu’na 1. torbadan gelen Hollanda, Dünya Kupası’nda 3 kez final oynamasına karşın bu kupayı müzesine götüremeyen nadir ülkelerden birisi. 1988 yılında Avrupa Şampiyonu olan Portakallar, dünya futboluna birçok önemli yıldız kazandırdı. FIFA dünya sıralamasında 14. sırada yer alan Hollanda’nın teknik direktörlüğünü, daha önce Galatasaray forması da giyen Frank de Boer yapıyor. Kadrosunda Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs De Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (İnter), Frenkie de Jong (Barcelona), Memphis Depay (Lyon), Wijnaldum (Liverpool) ve Donny van de Beek (Manchester United) gibi yıldız isimleri barındıran Hollanda’nın kadrosunda, Galatasaray’da oynayan Ryan Babel de yer alıyor. Dünya Kupası’nda 3 kez final oynayan Hollanda, 1974’te Batı Almanya’ya, 1978’de Arjantin’e ve 2010’da İspanya’ya kaybetmişti. Kuzeyin yükselen yıldızı NorveçG Grubu’na 3. torbadan katılan Norveç, 1938, 1994 ve 1998 yıllarında Dünya Kupası’nda boy gösterdi. Son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Norveç, kadrosunda önemli oyuncular barındırıyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’la gol kralı olan Alexander Sörloth’un yanı sıra Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, takımın en önemli isimleri olarak dikkat çekiyor. Lars Lagerback’ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda Galatasaray forması giyen Omar Alebdellaoui ve Martin Linnes de kadroya giren isimler. 2016 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na play-offlarda veda eden Norveç, Uluslar Ligi’nde grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı. Karadağ’ın 13 yıllık mazisi var2006 yılında bağımsızlığını kazanıp Sırbistan’dan ayrılan Karadağ uluslararası ilk maçını 24 Mart 2007 tarihinde Macaristan ile oynadı. Dostluk maçında sahaya çıkan Karadağ, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ülkenin futbol takımı, 26 Ocak 2007’de UEFA’nın tam üyesi olup resmi bir statü kazanırken, 31 Mayıs 2007 tarihinde ise FIFA’nın 208. üyesi olarak kabul edildi. Karadağ’ın ilk resmi maçları da Dünya Kupası Elemeleri oldu. 2010 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden Karadağ, ilk resmi karşılaşmasında Bulgaristan ile mücadele etti. 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden Karadağ, bu eşleşmelerde gruplardan çıkmayı başaramadı. Karadağ. A Milli Takım ile bugüne kadar 2 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 29 Mayıs 2016 yılında oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar 1-0 kazanırken, 27 Mart 2018’da oynanan karşılaşma ise 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Bosna Hersekli 63 yaşındaki Faruk Hadzibegic’in çalıştırdığı Karadağ’ın kadrosundaki en önemli isimler ise Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic, Lazio’da oynayan Adam Marusic ve Monaco’da forma giyen Stevan Jovetic. TFF 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’da oynayan Vukan Savicevic de Karadağ Milli Takımı forması giyen isimler arasında yer alıyor. Letonya, A Milli Takımı eleyip Avrupa Şampiyonası’na katılmıştıTarihinde Dünya Kupası’nda mücadele etmeyen Letonya, Avrupa Şampiyonası’na ise 1 kez katılma başarısı gösterdi. EURO 2004’e katılarak tarihindeki en büyük başarıya imza atan Letonya, bu turnuvaya da A Milli Takım’ı eleyerek gitmişti. Letonya ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelen Ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. 2004 Avrupa Şampiyonası Finalleri play-offlarında teknik direktör Şenol Güneş’in çalıştırdığı Türkiye ile karşılaşan Letonya, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul’da oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine karşın 2-2’lik beraberliği yakalayarak Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi başarmıştı. 39 yaşındaki Dainis Kazakevics’in teknik direktörlüğünü yaptığı Letonya, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Kuzey Makedonya, Polonya, İsrail, Slovenya ve Avusturya ile aynı grupta yer almış, yalnızca son maçta Avusturya’yı 1-0 yenerek grubu 3 puanla tamamlamıştı. Takımın en önemli isimleri Ukrayna ekiplerinden Oleksandriya forması giyen Kaspars Dubra ve İsviçre’nin Sion ekibinde oynayan Roberts Uldrikis. Cebelitarık’ın kadrosunda 2 polis, 1 itfaiyeci ve 1 gümrük memuru varUruguaylı 63 yaşındaki Julio Ribas’ın çalıştırdığı Cebelitarık, futbolun yeni takımlarından. 2007 yılında FIFA’ya başvurusu kabul edilmeyen Cebelitarık’ın 2013 yılında yaptığı ikinci başvuru ise kabul gördü ve bu tarihten sonra uluslararası organizasyonlarda yer alabildi. İlk milli maçını 1923 yılının nisan ayında İspanya ile yapan ve bu tarihten sonra da çeşitli organizasyonlarda yer alan Cebelitarık, FIFA ve UEFA üyesi olmadığı için Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda yer alamamıştı. İlk olarak 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Cebelitarık, elemeleri geçememişti. 10 maça çıkan takım, kalesinde 56 gol görürken 2 kez gol sevinci yaşadı. Gruptaki ilk maçında Polonya’ya 7-0 kaybeden ekibin kadrosundaki oyunculardan sadece 2’sinin mesleğinin futbolculuk olması dikkat çekiyor. Kaleci Jordan Perez itfaiyeci, Joseph Chipolina tezgahtar, Ryan Casciaro ve Lee Henry Casciaro polis, Roy Chipolina gümrük memuru görevini yürütüyordu. Diğer futbolcular da çeşitli meslek gruplarına dahil isimlerdi. 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Yunanistan, Estonya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Bosna Hersek ile mücadele eden Cebelitarık, çıktığı 10 maçta 47 gol yerken rakip filelere ise 3 gol attı.Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı

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