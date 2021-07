Spor şenliği başlıyor

Milli sporcular Japonya'ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız.' dedi.



Oktay, İstanbul Havalimanı VIP Lounge'da, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, sporcularla tanışmak ve bu yolculuğa uğurlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sporcuların destekçisi olduğunu ve kendilerine selam ve başarı dilekleri ilettiğini aktardı.



Olimpiyat tarihinde iz bırakmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek üzere çıkılan Olimpiyat yolculuğunun bugün başlayacağını hatırlatan Oktay, 'İki yılı aşkın sürede pek çok müsabakayı başarıyla tamamladınız ve özverili çalışmalarla zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. 108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız.



Sporcularımızın yanı sıra 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ter dökecek antrenörlerimize, destek personeli ve teknik ekiplerimize de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Olimpiyat Kafilesi, her birinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarla gidin, inşallah madalyalarla dönün. Yolunuz, bahtınız açık olsun.' dedi.