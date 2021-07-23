Spor şenliği başlıyor

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, bugün Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek. “Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)” sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışı bugün Japonya Ulusal Stadı’ndaki törenle yapılacak. 8 Ağustos’taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1 ve Eurosport 2’den izleyebilecek.

İLK KEZ SEYİRCİSİZ YAPILACAK

Organizasyonda 41 farklı tesis, farklı branşlara ev sahipliği yapacak. Açılış ve kapanış törenlerinin yapılacağı Olimpiyat Stadı aynı zamanda atletizm ve futbola da ev sahipliği yapacak. Geçen yıl yapılması gereken Tokyo 2020 Olimpiyatları, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenememişti. Uzun süre yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu olan oyunların, 2021 yılında yapılması yönünde karar alınmıştı. Tokyo 2020, 32. kez düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Kovid-19 nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunlara yurt dışı seyirci kabul edilmemesi yönünde karar almıştı. Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile IOC üyeleri arasında yapılan toplantının ardından Japonya içinde de seyircinin alınmamasına karar verildi. Seyircisiz olan müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılacak.

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GÖZLER ATLETİZMDE

Verilecek 339 madalyadan en fazla payı atletizm branşı alacak. Erkeklerde 166, kadınlarda 155, karışık takımlarda ise 18 altın madalya sahibini bulacak. Atletizmde, erkeklerde 24, kadınlar 23 ve karışıkta 1 olmak üzere toplamda 48 altın madalya dağıtılacak. Atletizmi 35 altın madalyayla yüzme takip edecek. Oyunların maskotunun ismi, Japonca’da “Gelecek” anlamına gelen “Mirai” ve “Sonsuzluk” anlamındaki “Towa” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştu. “Miraitowa” olarak belirlenen isim, tüm insanlığın kalbinde bulunan geleceğe karşı duyulan sonsuz umudu temsil ediyor.

TÜRKİYE’DEN 108 SPORCU KATILACAK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 50’si kadın, 58’i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda 6’şar, tekvando ile artistik cimnastikte 5’er, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

BAYRAĞIMIZI MERVE VE BERKE YAŞIYACAK

Olimpiyatların açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak. Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki Merve Tuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Önceki olimpiyatlarda bir kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek.

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Berke Saka ile Merve Tuncel

36 BRANŞTA 339 ALTIN

Tokyo 2020’de 36 branşta toplam 339 altın madal- ya mücadelesi yapılacak. 206 ülkeden 11 binin üzerinde sporcu, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, golf, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, plaj voleybolu, ragbi, su topu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken, yüzme, beyzbol/softbol, dalga sörfü, 3x3 basketbol, karate, kaykay ve sportif tırmanış branşlarında mücadele edecek. Karate, kaykay ve dalga sörfü, Tokyo 2020’de ilk kez yer alacak. En son 2008 Pekin Olimpiyatları’nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

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MİLLİLER SAHNE ALIYOR

Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk müsabakalarına bugün çıkacak. Türkiye’yi Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek milli okçular Mete ile Yasemin Ecem, bugün başlayacak müsabakalarda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda mücadele edecek. Onat ise tek çifte (M1x) disiplininde eleme mücadelesi verecek. Tokyo’daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı’nda gerçekleştirilecek müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları TSİ 03.00’te, erkekler mücadeleleri ise TSİ 07.00’de başlayacak. Onat Kazaklı’nın yer alacağı yarış ise TSİ 02.30’da start alacak.

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Milli Okçu Mete Gazoz

SAVAŞACAĞIZ

Olimpiyatlarda takım sporlarında sadece voleybol branşında kadınlarda mücadele edecek Türkiye’nin önemli isimlerinden Tuğba Şenoğlu, “Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız” dedi. Milli voleybolcumuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirerek, “Çok yoğun bir antrenman dönemi geçirdik. B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağız. Takım olarak uzun zamandır birlikte oynamamıştık. Milletler Ligi’nde birbirimizi tarttık. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Takımlar çok güçlü ve iki takımdan biri kazanacak. Biz de güçlü bir takımız” şeklinde konuştu.

Milli Kürekçi Onat Kazaklı

SPOR Millilerimiz Olimpiyat’a uğurlandı: Yolunuz açık madalyanız bol olsun

OYNAT 00:49 Milli sporcular Japonya'ya uğurlandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız.' dedi.



Oktay, İstanbul Havalimanı VIP Lounge'da, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, sporcularla tanışmak ve bu yolculuğa uğurlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sporcuların destekçisi olduğunu ve kendilerine selam ve başarı dilekleri ilettiğini aktardı.



Olimpiyat tarihinde iz bırakmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek üzere çıkılan Olimpiyat yolculuğunun bugün başlayacağını hatırlatan Oktay, 'İki yılı aşkın sürede pek çok müsabakayı başarıyla tamamladınız ve özverili çalışmalarla zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. 108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız.



Sporcularımızın yanı sıra 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ter dökecek antrenörlerimize, destek personeli ve teknik ekiplerimize de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Olimpiyat Kafilesi, her birinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarla gidin, inşallah madalyalarla dönün. Yolunuz, bahtınız açık olsun.' dedi.

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