​Dünyayı şaşkına uğratan transfer: Böylesi az görülür

2021/2022 sezonu yaz transferleri adeta tarihe geçti. Böylesi az görülecek bir transfer döneminde dünyanın en önemli futbolcuları takımlarını değiştirdi. İşte herkesi şaşkınlığa uğratan transferlerden bazıları;
Lionel Messi
- Barcelona'nın efsane oyuncusu Lionel Messi, Katalan ekibindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı bedelsiz bir şekilde PSG'ye transfer oldu. Messi'nin takımdan ayrılması tüm dünyada şaşkınlık oluşturdu.
Romelu Lukaku
- Chelsea'nin 2014 yılında Everton'a 35.36 milyon euro karşılığında sattığı Romelu Lukaku, geri döndü. Chelsea son olarak Inter forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncuyu 115 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Jadon Sancho
- Manchester United, Manchester City altyapısında yetişen Jadon Sancho'yu 85 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer etti.
Jack Grealish
- Manchester City menajeri Pep Guardiola'da istediği yıldıza kavuşanlar arasında. City, Aston Villa'da oynayan Jack Grealish'i 117.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Cristiano Ronaldo
- 2018 yılında 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Daha önce 2003-2009 yılları arasında Premier Lig'de Manchester United forması giyen yıldız oyuncu, herkesi şaşırtan bir karar alarak Manchester City'ye gitmeye karar verdi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Kylian Mbappe
- Messi'nin PSG'ye transferinin ardından Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun kısa içerisinde Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.
Dünya futbol tarihinin en unutulmaz transfer dönemlerinden birinin içinde olabiliriz👇
✍Messi > PSG
✍Lukaku > Chelsea
✍Sancho > MANU
✍Grealish > Manchester City
⌛Ronaldo > Manchester City
⌛Mbappe > Real Madrid pic.twitter.com/1s4dsvtQ22
Dünya futbol tarihinin en unutulmaz transfer dönemlerinden birinin içinde olabiliriz👇