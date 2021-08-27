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Dünyayı şaşkına uğratan transfer: Böylesi az görülür

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, takımlar kadrolarını güçlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat bu yıl yapılan transferlerden bazıları, dünyayı şaşkınlığa uğrattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünyayı şaşkına uğratan transfer: Böylesi az görülür
Transfer dönemi 1 Eylül'de sona eriyor.

2021/2022 sezonu yaz transferleri adeta tarihe geçti. Böylesi az görülecek bir transfer döneminde dünyanın en önemli futbolcuları takımlarını değiştirdi. İşte herkesi şaşkınlığa uğratan transferlerden bazıları;

Lionel Messi

  • Barcelona'nın efsane oyuncusu Lionel Messi, Katalan ekibindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı bedelsiz bir şekilde PSG'ye transfer oldu. Messi'nin takımdan ayrılması tüm dünyada şaşkınlık oluşturdu.

Lionel Messi PSG'de
Lionel Messi PSG'de

Romelu Lukaku

  • Chelsea'nin 2014 yılında Everton'a 35.36 milyon euro karşılığında sattığı Romelu Lukaku, geri döndü. Chelsea son olarak Inter forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncuyu 115 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Romelu Lukaku Chelsea'de
Romelu Lukaku Chelsea'de

Jadon Sancho

  • Manchester United, Manchester City altyapısında yetişen Jadon Sancho'yu 85 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer etti.

Jadon Sancho Manchester United'da
Jadon Sancho Manchester United'da

Jack Grealish

  • Manchester City menajeri Pep Guardiola'da istediği yıldıza kavuşanlar arasında. City, Aston Villa'da oynayan Jack Grealish'i 117.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Jack Grealish Manchester City'de
Jack Grealish Manchester City'de

Cristiano Ronaldo

  • 2018 yılında 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Daha önce 2003-2009 yılları arasında Premier Lig'de Manchester United forması giyen yıldız oyuncu, herkesi şaşırtan bir karar alarak Manchester City'ye gitmeye karar verdi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ronaldo'nun City'ye transfer olması bekleniyor.
Ronaldo'nun City'ye transfer olması bekleniyor.

Kylian Mbappe

  • Messi'nin PSG'ye transferinin ardından Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun kısa içerisinde Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.
Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

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