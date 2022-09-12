Dursun Özbek Icardi'nin sözleşme detaylarını açıkladı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mecidiyeköy'de otel olarak tasarlanan projeyi rezidans projesine çevirdiklerini belirten Özbek, "160 dairenin satışından bir milyar liraya yakın gelir bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni transfer Icardi'nin sözleşme detaylarını da açıklayan Dursun Özbek, "Maaşı 750 bin euro. 20 gol atarsa 75 bin euro bonusu var. Puan başına, maç başına bonus söz konusu değil. Maç kazanıldığında vereceğimiz bonus 3 bin euro" dedi.

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