Dursun Özbek Icardi'nin sözleşme detaylarını açıkladı

Süper Lig'de yaptığı transferlerle bütün dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kulüp televizyonuna konuştu.
Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Amacımız sadece sportif başarı değil"
- "Cumhuriyetimizin 100. yılında başarılı olmak istiyoruz. Amacımız sadece sportif başarı değil. Mali bağımsızlığımızı kazanmak."
"Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik"
- "İstanbul'un en önemli bölgesinde, Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün geliştirilmesi için çok daha önce de çalışıyorduk. Seçildikten sonra buranın akıbetine dair görev bize düşüyor. Daha önce otel binası olarak tasarlanan Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik. Neden çevirdik, bölgedeki gelişim ve talepler göz önünde bulundurulunca rezidans modelinin daha uygun olacağına karar verdik."
"Bir milyar liraya yakın gelir bekliyoruz"
- "160 adet daire çıkardık bu projede. Kategori 1'deki daireleri özellikle Galatasaraylı üyelerimizin dikkatine sunmak ve onların almasını istiyoruz. Bunun dışında kalan yerleri de yabancılara satmaya planlıyoruz. 160 dairenin satışından bir milyar liraya yakın gelir bekliyoruz. Bu paranın yarısı, Bankalar Birliği'ndeki kredinin 2 milyar 200 TL olan ana para hesabının bir kısmını kapatmaya gidecek. Diğer yarısı, Galatasaray'ın Kemerburgaz ve Florya'daki faaliyetlerine destek vermek için kasaya girecek."
"Galatasaray Adası'nın tapusunu aldık"
- "Galatasaray Adası'nda hazineye ait olan parsellerin tapusunu 30 yıllığına aldık. Bu tapular üst kullanım hakkı tapusudur. Bu tapuları aldıktan sonra ada üzerinde proje geliştirme şansınız olur."
"Kemerburgaz'da zemin etüdü yapılıyor"
- "Kemerburgaz arazisinin 30 yıllık üst kullanım hakkını aldık. Önceki dönemimde uygulamak istediğim proje zaten hazırdı. Onu uygulamaya başladık. Çalışmalara başladık. Şu an zemin etüdü yapılıyor. Çok yakında ruhsat başvurusunu yapacağız. İnşaatı iki fazda düşünüyoruz. İki ana yerleşkemiz var. A takım binası ve akademi binamız var. Toplamda bu iki parçanın yüz ölçümü 102 dönüm. Ormana ait bir arazi var ortada. Bunun müracaatını yaptık, bize tahsis edecekler. İstanbul Orman Müdürlüğü'ne başvurduk. Bu adanın etrafında bir mesire alanı var. Buranın da Galatasaray Kulübü'ne tahsis etmeleri için müracaatımızı yaptık."
"A Takımımızı buraya alacağız"
- "Birinci fazda A Takım binasını yapıp, birkaç sahayla hemen hizmete açma planımız var. Bunun sebebi şu; Florya'daki projeyi yapabilmemiz için A Takım'ı oradan deplase etmemiz lazım. Bu bize, hem mali yükün zamanlaması açısından bir avantaj sağlayacak. Kemerburgaz Projesi yakında başlayacak. Yeni sezonda A Takımımızı buraya almayı düşünüyoruz."
"Florya için görüş birliği sağlandı"
- "Florya'da bir kısım Galatasaray'ın tapulu malı. Bir kısmı da Emlak Konut'un tapulu malı. Bugün itibarıyla yaptığımız görüşmelerde, Emlak Konut'tan kendi tapularında olan kısmın bize satılması için bir mutabakatımız var. Değerli Bakanım Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz var. Buranın Galatasaray'a satılması, Galatasaray Kulübü'nün bütünü burada inşai faaliyete başlaması için görüş birliği sağlandı."
"Galatasaray'ın bir kuruşu bile düşünülerek transfer harcamaları yapıldı"
- "Transferler ve maliyetlerinin, nasıl bir yük getirdiği konusunda üyelerimizin endişeleri var. Haklı olabilirler. Bu toplantının amacı endişe edecek herhangi bir şeyin olmadığını söylemektir. Galatasaray'ın 1 kuruşu bile düşünülerek transfer harcamaları yapıldı."
"Ross ve Yusuf için 7 milyon 750 bin euro bonservis ödedik"
- "Kısa bir mukayese yapmak gerekirse; geçen sene bonservis olarak yaklaşık 28 milyon euro harcanmış. Bu dönemde ise 26 milyon euro harcamışız. Bu 26 milyon euronun içinde bu sene yeni gündeme gelen 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu. 21 yaş altı transfer ne demek? Futbol takımının geleceğini imar etmektir. Çok önemli. En büyük yatırımı burada yaptık. İki futbolcu aldık 21 yaş altı; Ross ve Yusuf Demir. Bunların ikisine 7 milyon 750 bin euro bonservis ödedik. Yaptığımız transferlerden 21 yaş altını çıkarınca 18 milyon euro diğer transferler için bonservis harcamışız."
"26 gitti, 13 geldi"
- "18 milyon euro diğer mukayese kabul edecek harcamadan yaptık. Bazı oyuncuları da sattık. Buradan da 12.5 milyon euro transfer satışı yaptık. Onu da çıkarınca 5.5-6 milyon euroya muazzam transferler yaptık. 26 oyuncu gitti takımdan, 13 yeni futbolcu geldi."
"Avrupa basını transferlerimizden bahsediyor"
- "Porto, Arsenal, Napoli, Manchester United, Benfica, Paris Saint-Germain kulüplerinden oyuncular alındı. Benim bildiğim hiçbir tarihte Galatasaray'a bu kadar yıldız transferinin olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Transferlerimiz o kadar ses getirmiştir ki, Avrupa basını günlerden beri bunlardan bahsediyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde Le Figaro gazetesi başlık atıyor, 'Galatasaray'ın transferleri, Tuchel'in gönderilmesini bile gölgede bıraktı' diyorlar."
Icardi'nin sözleşmesi
- "Mauro Icardi'nin maaşı 750 bin euro. Ücretine katkı verdiğimiz kısım bu. 20 gol atarsa 75 bin euro bonusu var. Puan başına, maç başına bonus söz konusu değil. Maç kazanıldığında vereceğimiz bonus, 3 bin euro. Allah aşkınıza tüm bunları dikkate alın, görerek yorum yapın."
"Sadece Mertens'e imza parası verdik"
- "Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık. Sadece Dries Mertens'e imza parası verdik. O da 1 milyon euro küsur, 1 milyon 100-200 bin euro civarında. Onun dışında da kimseye vermedik."
"Maaşlarda çok fazla artış yok"
- "Geçen sene maaşların toplamı 28 milyon 600 bin euro. Bu sezon da 29 milyon 300 bin euro mertebesinde. Çok fazla bir artış göstermedik."
"Güzel bir takım olduk"
- "Her transfer, bir sonraki transfer için bizi kuvvetlendirdi. Hakikaten de güzel bir takım olduk. Umarım, kazasız, belasız, sakatlıksız bir şekilde sezonu tamamlarız. Galatasaray sahada artık keyif veriyor."