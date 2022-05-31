Dursun Özbek: Tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, 11 Haziran’da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Özbek, "Başta futbol takımımız olmak üzere, tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur" dedi.

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