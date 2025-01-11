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Dursun Özbek'ten dikkat çeken mesaj: Ateş altına alındık

Dursun Özbek'ten dikkat çeken mesaj: Ateş altına alındık

14:0311/01/2025, Cumartesi
AA
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Dursun Özbek sarı-kırmızılı camiaya birlik ve beraberlik mesajı gönderdi.
Dursun Özbek sarı-kırmızılı camiaya birlik ve beraberlik mesajı gönderdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu üyelerine seslendi. Özbek, "Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli" diye konuştu.

Galatasaray Kulübünde divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi.


Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi. Divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı.


Divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, genel sekreter Eray Yazgan, yönetim kurulu üyelerinden Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral ile Timur Kuban ve sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.


Dursun Özbek & Şener Şen

"Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli"

Törende konuşan Dursun Özbek, divan kurulunun çok önemli bir istişare organı olduğunu belirterek, "Problemlerimiz divan kurulunda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Yeni divan kurulu üyelerinden bir ricam var. 3000'e yakın divan kurulu üyemiz var ama katılım yeterli değil. Görüşlerinizden faydalanmamız için lütfen toplantılara katılın. Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. Önümüzde bir divan kurulu toplantısı var. Orada tartışmak istediğim konular var. Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından yeni divan kurulu üyelerine beratları takdim edildi.





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süper Lig

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