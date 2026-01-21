Yeni Şafak
Edin Dzeko 2. Lig'e transfer oldu: Yeni adresi açıklandı

18:3421/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Edin Dzeko
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen golcü Edin Dzeko'nun transferi gerçekleşti. Bosnalı forvetin yeni adresi Bundesliga 2 oldu.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina formasını terleten Edin Dzeko'nun ara transfer döneminde ayrılığı gerçekleşti.

Bosnalı golcü oyuncunun yeni adresi Almanya oldu. Edin Dzeko, Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; 39 yaşındaki Boşnak golcü, bugün İtalya'dan ayrılacak ve Almanya'da sağlık kontrollerinden geçecek.

Bu sezon Fiorentina formasıyla bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan Dzeko, 2 kez fileleri havalandırdı.



#Edin Dzeko
#Transfer
#Schalke 04
