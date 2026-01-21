İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen golcü Edin Dzeko'nun transferi gerçekleşti. Bosnalı forvetin yeni adresi Bundesliga 2 oldu.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina formasını terleten Edin Dzeko'nun ara transfer döneminde ayrılığı gerçekleşti.
Bosnalı golcü oyuncunun yeni adresi Almanya oldu. Edin Dzeko, Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.
Sky Sport'ta yer alan habere göre; 39 yaşındaki Boşnak golcü, bugün İtalya'dan ayrılacak ve Almanya'da sağlık kontrollerinden geçecek.
Bu sezon Fiorentina formasıyla bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan Dzeko, 2 kez fileleri havalandırdı.