Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti. Takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szyamsnki, Fransız ekibi Rennes ile anlaşmaya vardı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre kulüp, Szymanski transferi için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.