Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

21/01/2026, Çarşamba
21/01/2026, Çarşamba
Szymanski son olarak Türkiye Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık kesinleşti. Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Fransız ekibi Rennes ile anlaşmaya vardı. Yıldız isim, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Oyuncunun bonservisi de açıklandı.

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti. Takımın Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szyamsnki, Fransız ekibi Rennes ile anlaşmaya vardı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre kulüp, Szymanski transferi için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan takımdan ayrılması kesinleşen Polonyalı yıldız, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.




