Spor Visca ameliyat oldu
FUTBOL FUTBOL

Visca ameliyat oldu

Trabzonspor Kulübü, köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Edin Visca'nın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Edin Viscanın sakatlığı ne? Ameliyat edildi mi?
Visca, Karagümrük maçında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'de dün oynanan Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Boşnak yıldızın ameliyat edildiği bildirildi.

Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, "Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Visca'nın büyük şanssızlığı

Edin Visca, Trabzonspor'un 12 Ağustos'ta Süper Lig'in 2. haftasındaki Hatayspor maçında kolunun üzerine düşünce sol omzundan sakatlanmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra ameliyat olmuş ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmıştı. Visca, geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.

ÖZET | Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1
SPOR
ÖZET | Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1



Her zaman kaptanımız

'Her zaman kaptanımız'

​Bursasporlu Cenk Şahin, Özer Hurmacı transferi hakkında konuştu.
Heykeli kaldırılsın

'Heykeli kaldırılsın'

​Fenerbahçe'de Alex de Souza isyanı.
Üçlü savunmayla kaybı daha çok

Üçlü savunmayla
kaybı daha çok

Sisteminden taviz vermiyor ama rakamlar aksini söylüyor.
'Bırakın <br>bu ayakları!'

'Bırakın
bu ayakları!'

​Süper Lig ekibinde hakem isyanı.
Şenol Güneş istiyor

Şenol Güneş istiyor

​Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu için harekete geçti.
'Görüşmeye hazırım'

'Görüşmeye hazırım'

​Jorge Jesus'tan milli takıma yeşil ışık.
Pirlo ve takımından<br>sükseli galibiyet

Pirlo ve takımından
sükseli galibiyet

Karagümrük, Trabzonspor karşısında farklı skorla kazandı.
'Trabzonsporlulardan<br>özür diliyorum'

'Trabzonsporlulardan
özür diliyorum'

Kouassi gol sevinci sebebiyle eski takımından özür diledi.
'Hayatımın <br>en sıkıntılı maçıydı!'

'Hayatımın
en sıkıntılı maçıydı!'

​Abdullah Avcı, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında konuştu.
Trabzonspor'u <br>nasıl yendiklerini açıkladı

Trabzonspor'u
nasıl yendiklerini açıkladı

​Andrea Pirlo galibiyetin formülünü verdi.
Trabzonspor'da <br>büyük üzüntü

Trabzonspor'da
büyük üzüntü

Edin Visca, yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ayrılma fikri değişebilir

Ayrılma fikri değişebilir

​Xavi, 34 yaşındaki kaptanını ikna etmeye çalışacak.
Beş eksikle Sivas'a gidildi

Beş eksikle Sivas'a gidildi

​Galatasaray, Sivasspor deplasmanı kamp kadrosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.