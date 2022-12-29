Visca ameliyat oldu

Süper Lig'de dün oynanan Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Boşnak yıldızın ameliyat edildiği bildirildi.
Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, "Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Visca'nın büyük şanssızlığı
Edin Visca, Trabzonspor'un 12 Ağustos'ta Süper Lig'in 2. haftasındaki Hatayspor maçında kolunun üzerine düşünce sol omzundan sakatlanmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra ameliyat olmuş ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmıştı. Visca, geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.