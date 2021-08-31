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Real Madrid Başkanı Florentino Perez geleceğin yıldızını transfer etti

Uzun süredir sükseli transfer gerçekleştirmeyen Real Madrid, La Liga'daki transfer tahtası kapanmadan önce flaş bir imza attırdı. Eflatun beyazlılar, geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Eduardo Camavinga'yı renklerine bağladı.

Haber Merkezi AA
Eduardo Camavinga kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
Florentino Perez

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rennes'de forma giyen Eduardo Camavinga, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer oldu.

Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda Real Madrid ile anlaşıldığı belirtildi.

Eduardo Camavinga ile Real Madrid arasında 30 Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Rennes'in altyapısından yetişen Eduardo Camavinga, Ligue 1'de çıktığı 88 resmi maçta 2 gol attı ve 5 gol pası verdi.

Camavinga, 8 Eylül 2020'de ilk kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı ve milli takım formasını giyen en genç 3 oyuncudan biri oldu.

Fransız basınındaki haberlerde, Real Madrid'in, Eduardo Camavinga'nın transferi için 40 ile 45 milyon avro arasında bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

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