Egeli sporcular madalyaya doymuyor

Avrupa ve Dünya şampiyonu olan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya alıp Yasemin Adar'dan sonra ilki başaran İzmirli Buse Tosun Çavuşoğlu, aynı şampiyonada 68 kilogramda Ukraynalı Manola Skobelska’yı 9-6 yenerek üçüncülüğü elde etti. Kariyerinde daha önce 2022'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Manisa Akhisarlı Kerem Kamal, Slovakya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kilogramda Ermeni rakibi Karen Aslanyan’ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. Kerem Kamal, Avrupa şampiyonluklarını ikiledi.