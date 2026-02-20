Yeni Şafak
Elazığspor'da Enes Soy şoku

Enes Soy, bu sezon çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 2 asist kaydetti.
Enes Soy, bu sezon çıktığı 23 maçta 7 gol atıp 2 asist kaydetti.

2. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, Karacabey Belediyespor maçında sakatlanan Enes Soy, Karaman FK maçı kadrosuna alınmadı.

Elazığsporlu Enes Soy sakatlığı nedeniyle Karaman FK maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüp Enes’in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Enes Soy’un Karacabey Belediyespor müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sağ quadriceps femoris kasında yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.





