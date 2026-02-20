Elazığspor'da Enes Soy şoku

Kulüp Enes’in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Enes Soy’un Karacabey Belediyespor müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sağ quadriceps femoris kasında yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.