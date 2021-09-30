Eljif Elmas'tan Avrupa Ligi'nde tarihi gol

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçlarında Napoli sahasında Spartak Moskova'yı konuk etti. Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olan Eljif Elmas attığı golle tarihe geçti.

Karşılaşmanın henüz 11. saniyesinde fileleri havalandıran Kuzey Makedonyalı oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi. Aynı zamanda Elmas bu gol ile bir İtalyan takımı adına Avrupa Ligi'nin en hızlı golünü atmış oldu.

Bu sezon Napoli'de 7 maçta oynayan Eljif Elmas 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu 2017 yılında 180 bin euro karşılığında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımda 2 yıl forma giyen Elmas, 16.1 milyon euroya Napoli'nin yolunu tutmuştu.

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Eljif Elmas'ın Spartak Moskova'ya attığı gol;