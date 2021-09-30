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Eljif Elmas'tan Avrupa Ligi'nde tarihi gol

2019 yılında Fenerbahçe'den İtalya Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Moskova'ya karşı attığı golle tarihe geçti. Eljif Elmas'ın Spartak Moskova'ya attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eljif Elmasın Spartak Moskovaya attığı golü izle
Eljif Elmas'ın gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçlarında Napoli sahasında Spartak Moskova'yı konuk etti. Fenerbahçe'den İtalyan ekibine transfer olan Eljif Elmas attığı golle tarihe geçti.

Karşılaşmanın henüz 11. saniyesinde fileleri havalandıran Kuzey Makedonyalı oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi. Aynı zamanda Elmas bu gol ile bir İtalyan takımı adına Avrupa Ligi'nin en hızlı golünü atmış oldu.

Bu sezon Napoli'de 7 maçta oynayan Eljif Elmas 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncu 2017 yılında 180 bin euro karşılığında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımda 2 yıl forma giyen Elmas, 16.1 milyon euroya Napoli'nin yolunu tutmuştu.

Eljif Elmas'ın Spartak Moskova'ya attığı gol;

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