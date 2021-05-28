Emre Belözoğlu, Maksimovic ile görüştü: Düşünmek için süre istedi

Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Sırp stoper Nikola Maksimovic için girişimlerini sürdürüyor. Emre Belözoğlu’nun listesinde ilk sırada yer alan ve Napoli ile sözleşmesi sona eren Maksimovic yeni sözleşme için 1,7 milyon euro talep etti, İtalyan kulübü ise 1.2 milyon euro önerdi.

Emre Belözoğlu görüştü

Bunun üzerine Napoli’den ayrılma kararı alan 29 yaşındaki stoper gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Emre Belözoğlu, Maksimovic ve oyuncunun menajeriyle görüştü. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A’dan Milan ve Inter’in de transfer listesine yer alan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Düşünmek için süre istedi

Maksimovic için şartları zorlayan Fenerbahçe, oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Maksimovic ise sarı-lacivertlilerden teklifini düşünmek için süre isterken, diğer tekliflerin durumuna göre cevap verecek. Fenerbahçe, bonservis bedeli olmadan en iyi futbolcuyu nasıl alabilecekleri konusunda çalışmalar yapıyor.

SPOR Fenerbahçe'nin Nikola Maksimovic teklifi ortaya çıktı

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