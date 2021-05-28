Spor Emre Belözoğlu, Maksimovic ile görüştü Düşünmek için süre istedi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Emre Belözoğlu, Maksimovic ile görüştü: Düşünmek için süre istedi

Napoli'nin yeni sözleşme için 1.2 milyon euro önerdiği Nikola Maksimovic, İtalyan kulübünden 1.7 milyon euro isteyince yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, oyuncu ve menajeriyle özel bir toplantı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu, Maksimovic ile görüştü: Düşünmek için süre istedi
Nikola Maksimovic bu sezon 27 karşılaşmada görev yapmıştı.

Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Sırp stoper Nikola Maksimovic için girişimlerini sürdürüyor. Emre Belözoğlu’nun listesinde ilk sırada yer alan ve Napoli ile sözleşmesi sona eren Maksimovic yeni sözleşme için 1,7 milyon euro talep etti, İtalyan kulübü ise 1.2 milyon euro önerdi.

Emre Belözoğlu görüştü

Bunun üzerine Napoli’den ayrılma kararı alan 29 yaşındaki stoper gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Emre Belözoğlu, Maksimovic ve oyuncunun menajeriyle görüştü. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A’dan Milan ve Inter’in de transfer listesine yer alan tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyor.

  • Düşünmek için süre istedi
  • Maksimovic için şartları zorlayan Fenerbahçe, oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Maksimovic ise sarı-lacivertlilerden teklifini düşünmek için süre isterken, diğer tekliflerin durumuna göre cevap verecek. Fenerbahçe, bonservis bedeli olmadan en iyi futbolcuyu nasıl alabilecekleri konusunda çalışmalar yapıyor.

Fenerbahçe'nin Nikola Maksimovic teklifi ortaya çıktı
SPOR
Fenerbahçe'nin Nikola Maksimovic teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek
SPOR
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam edecek

Abone Ol Google News
Kira fiyatı uçuşa geçti

Kira fiyatı uçuşa geçti

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.
Kazalarıyüzde 30 azaltacak

Kazaları
yüzde 30 azaltacak

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.
Türkiyenin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında: Gönüllüler aranıyor

​Temeli 4 yıl önce atılan camide 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan CHP'nin darbelerdeki rolüne dikkat çekti.

​Bahçeli, il başkanları ve MYK toplantıları ardından konuştu.
Film sahnelerini<br>aratmayan saldırı

Film sahnelerini
aratmayan saldırı

​Üçü ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.
İsrail Yahudileri<br>temsil etmiyor

İsrail Yahudileri
temsil etmiyor

​New York'taki Ortodoks Yahudileri İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
Balık istifi<br>göçmen kaçakçılığı

Balık istifi
göçmen kaçakçılığı

Üç minibüsün içinden 36 düzensiz göçmen çıktı.
İHA ile<br>ilaç taşınacak

İHA ile
ilaç taşınacak

İstanbul'daki iki hastane arasında yapılacak.
Peker'e<br>yakalama kararı

Peker'e
yakalama kararı

​Koruma kararında FETÖ izi.
İrlanda'dan<br>İsrail'e şok

İrlanda'dan
İsrail'e şok

​“Fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk AB üyesi oldu.
Yemen’de BAE işgali

Yemen’de BAE işgali

Stratejik Mayyun adasını korsan şekilde askeri üsse dönüştürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.