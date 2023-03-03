Emre Belözoğlu: ''Sorumluluk benim''

İstanbul dışındaki deplasman maçlarında bugüne kadar iyi oynamadıklarını anlatan Belözoğlu, "Tekrar aynı senaryoyu yaşadığımız bir maç oldu. Sorumluluk benim. Kötü oyunun sorumluluğu bende. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.