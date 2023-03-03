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Spor

Emre Belözoğlu: ''Sorumluluk benim''

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık. Alanyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

23:17 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul dışındaki deplasmanlara benzer bir deplasman maçı oynadıklarını belirtti.

''Sorumluluk benim''

İstanbul dışındaki deplasman maçlarında bugüne kadar iyi oynamadıklarını anlatan Belözoğlu, "Tekrar aynı senaryoyu yaşadığımız bir maç oldu. Sorumluluk benim. Kötü oyunun sorumluluğu bende. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Belözoğlu, önlerinde bir Avrupa maçı olduğunu hatırlatarak, "Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık. Alanyaspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.




#Emre Belözoğlu
#başakşehir
#Alanyaspor
1 saat önce
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Emre Belözoğlu: ''Sorumluluk benim''
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