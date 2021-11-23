Emre Belözoğlu Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcuyu açıkladı Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Hagi mi, Alex mi?" sorusunu yanıtladı. Belözoğlu, "Alex, Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcudur. Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcu ise Hagi'dir" dedi.

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