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Spor

Enes Ünal'ın yeni adresi Premier Lig

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, milli oyuncu Enes Ünal'ı 16.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralık olarak kadrosuna kattı.

13:17 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:09 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Milli oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Milli oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

LaLiga ekiplerinden Getafe forması giyen milli oyuncu Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu.


Enes Ünal hangi takım transfer oldu, ne kadara?

Milli oyuncu Enes Ünal, Getafe'den ayrıldı. 26 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresi Premier Lig oldu. Bournemouth, 16.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle Enes Ünal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Premier Lig'e geri döndü

Enes Ünal, 2015-16 sezonunda 4.4 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan Manchester City'e transfer olmuştu. Premier Lig'de tutunamayan Ünal, 14 milyon euro ücretle 2017-18 sezonun başında İspanyol ekibi Villareal'e transfer oldu.

Milli oyuncu sezon sonunda çapraz bağ sakatlığı yaşayarak uzun süre sahalardan uzak kalmış Ocak ayında sahalara geri dönmüştü.


Enes Ünal bu sezon toplamda 5 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.








#Enes Ünal
#Bournemouth
#Getafe
#Premier lig
1 saat önce
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