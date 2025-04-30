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Erciyes 9 kez kazandı

Erciyes 9 kez kazandı

11:0430/04/2025, Çarşamba
IHA
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Erciyes 38 FK'lı futbolcuların gol sevinci
Erciyes 38 FK'lı futbolcuların gol sevinci

Erciyes 38 Futbol Kulübü, mücadele ettiği Türkiye 3.Ligi’nde 9 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Türkiye 3.Lig 4.Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, lig maratonunda 9 kez rakiplerine üstünlük kurdu. 2024-2025 sezonunda 30 lig maçına çıkan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 7 kez rakipleri ile berabere kalırken 14 kez de mağlubiyet aldı.


Mavi-siyahlılar, Turgutluspor, Orduspor 1967, İzmir Çoruhluspor, Polatlı 1926spor, Edirnespor, Niğde Belediyespor, Bursa Nilüferspor, Orduspor 1967 ve Tepecikspor maçlarını kazandı. Sebat Gençlikspor, Denizlispor, Bursa Nilüferspor, Tepecikspor,Turgutluspor, İzmir Çoruhluspor ve Ağrı 1970 spor maçlarında berabere kalan Erciyes 38 FK, bu sezon Zonguldakspor (2), Mardin 1969 spor (2), Kahramanmaraş İstiklalspor (2), Kırıkkalespor (2), Polatlı 1926 spor, Edirnespor, Sebat Gençlikspor, Denizlispor, Niğde Belediyespor, Ağrı 1970 spor maçlarında da mağlup oldu.









#Türkiye 3.Ligi
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