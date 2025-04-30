Erciyes 9 kez kazandı

Türkiye 3.Lig 4.Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, lig maratonunda 9 kez rakiplerine üstünlük kurdu. 2024-2025 sezonunda 30 lig maçına çıkan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 7 kez rakipleri ile berabere kalırken 14 kez de mağlubiyet aldı.