Spor Eriksen futbola geri döndü İşte yeni takımı
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Eriksen futbola geri döndü: İşte yeni takımı

Sahada geçirdiği kalp krizinin ardından İtalya ekibi Inter'den ayrılan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi DHA
Eriksen futbola geri döndü: İşte yeni takımı
Danimarkalı futbolcu Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarka'nın Finlandiya ile 12 Haziran 2021'de oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cristian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu.

Yaşanan olayın kalp sorunundan dolayı olduğu tespit edilirken, tüm bunların ardından Danimarkalı futbolcunun takımı Inter, oyuncuyla bu şartlarda devam edemeyeceğini açıkladı ve sözleşmesini feshetti.

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Brentford'a transfer oldu


Yaklaşık 7 aydır yeşil zeminden uzak olan, bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren, son olarak da Ajax'ın B takımı ile çalışan Eriksen, yeni takımını buldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, boşta olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri üzen bir olay yaşandı.
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Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada kendisini yere bıraktı
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Olay sonrası sahaya giren sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
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Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle izledi.
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Christian Eriksen, stadyumdan ayrılırken bilinci açık olduğu görüldü.
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Aynı zamanda UEFA, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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Danimarka Futbol Federasyonu da, Eriksen'in uyanık olduğunu ve kontrollerin yapıldığını duyurdu.
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen ölümden döndü
Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen sahada yere yığıldı. Kalbi duran oyuncuya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı. Yapılan ilk yardımın ardından Eriksen, sedye ile dışarı çıkartılırken bilincinin açık olduğu görüldü.


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