Erman Toroğlu'dan Mesut Özil ile ilgili çarpıcı iddia

Fenerbahçe'de Altay ile oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mücadelenin kadroları açıklandıktan sonra Mesut Özil'in ismi esame listesinde görülmedi.
Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Mesut Özil'in söylenildiği gibi bir sakatlığı olmadığını ve yıldız oyuncunun Vitor Pereira ile anlaşmazlık yaşandığını iddia etti. Toroğlu, Türk asıllı Alman futbolcunun Portekizli teknik adama, 'beni oynatmayacaksan kadroya alma' dediğini belirtti.
Mesut Özil'in kadroda olmamasıyla ilgili konuşan yorumculardan Rıdvan Dilmen ise Pereira'nın yıldız oyuncudan faydalanması gerektiğini söyledi.
İşte Dilmen'in Mesut Özil kriziyle ilgili yaptığı değerlendirmeler;
- "Mesut büyük ümitlerle geldi. 10 aylık ara verdiği için geçen seneden çok fazla ümidim yoktu. Sakatlık riski vardı. O zamanlar hemen formayı verdiler, tam ritmini bulamamıştı. Adana'da kaptan çıktı, gol attı. Öbür hafta hoca kesti. Muhtemelen konuşmuşlardır. Helsinki'de oynattı. Bu tip oyuncuları kaybetmemek lazım. Formayı hoca vermez, oyuncu alır. Bu tip oyuncular, ritmini yavaş yavaş bulan oyuncular. Yıldız yönetmek de önemlidir. Dar alanda oynadığınız zaman Mesut'a herkesten fazla ihtiyacınız var. Bu oyuncuları kaybedemezsiniz. Bu üç oyuncu da problem çözen oyuncular. Her teknik adam kadrosunda bu oyuncuları ister. Bunları takımla birlikte korumak önemli. Yoğun maç temposunda bu oyunculara çok ihtiyacınız olacak."