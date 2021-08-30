Erman Toroğlu'dan Mesut Özil ile ilgili çarpıcı iddia

Fenerbahçe'de Altay ile oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mücadelenin kadroları açıklandıktan sonra Mesut Özil'in ismi esame listesinde görülmedi.

Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Mesut Özil'in söylenildiği gibi bir sakatlığı olmadığını ve yıldız oyuncunun Vitor Pereira ile anlaşmazlık yaşandığını iddia etti. Toroğlu, Türk asıllı Alman futbolcunun Portekizli teknik adama, 'beni oynatmayacaksan kadroya alma' dediğini belirtti.

Mesut Özil'in kadroda olmamasıyla ilgili konuşan yorumculardan Rıdvan Dilmen ise Pereira'nın yıldız oyuncudan faydalanması gerektiğini söyledi.

İşte Dilmen'in Mesut Özil kriziyle ilgili yaptığı değerlendirmeler;