Ernest Muçi Trabzon'da

Bordo-mavili kulüp, Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.





Sabah saatlerinde Trabzon’a gelen Muçi, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için önemli bir fırsat. Büyük bir takımda oynayacağım. Takıma yardımcı olabilmek ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.





Trabzonspor’u yakından tanıdığını ifade eden Arnavut oyuncu, "Menajerim bana Trabzonspor’un ilgisinden bahsedince hemen gelmek istediğimi söyledim. Bu transfer beni çok mutlu etti. Topa yakın olmak, goller atarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın da beni istediğini biliyorum. Onunla ve takımla çalışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.





Bu sezon kiralık olarak forma giyeceğini vurgulayan Muçi, "Elimden gelenin en iyisini yaparak faydalı olmak istiyorum. Bunun sonunda satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz. Farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Hocamızla görüşmelerimiz oldu, kendisine güveniyorum. Sezona yüzde yüz hazır geldim" ifadelerini kullandı.





Muçi, daha sonra sağlık kontrollerinden geçmek üzere kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.















