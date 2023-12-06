Erol Bulut'tan transfer itirafı: Bakasetas'ı istedim alınmadı

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe döneminde yönetimin yaptığı transferlere dair açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut şöyle konuştu:

'Bakasetas’ı istedim, alınmadı'

"O dönemde kim ona karar verecekse, o şekilde karar verdi ve futbolcular getirdi. O futbolcuların hiçbirisinden fayda göremediğimizi yıllar sonra gördük. Tek bir transfer istedim, Bakasetas’ı istedim, alınmadı. Bakasetas Trabzonspor’a gittiğinde ilk 6 hafta onun attığı ve attırdığı gollerle 18 puan aldı. Bu demek değil tek başına aldı ama kaliteli bir futbolcu olduğu ve takıma büyük katkı sağlayacağı belliydi. Kendisini istedim ama almadık. Alamadık değil, almadık. Fenerbahçe isterse her futbolcuyu alır"





'Bir yerli hocaya istediği futbolcuların alındı'

"Fenerbahçe'de ilk kez bir yerli hocaya istediği futbolcuların alındığını, yatırım yapıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe teknik direktörü olarak benim o kadar şansım olmamıştı. Oynanan futbol da iyi, tempolu, baskılı futbol oynamaya çalıştırıyor. Ona ve Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda ve Avrupa’da başarılar dilerim. Defansta bir iki futbolcusu sakatlandı, orada zaaf yaşıyorlar. Baskılı oynamak istiyor, arkadaki defans anlayışını biraz kaybediyor. Onun üzerinde biraz daha çalışmaları gerektiğini düşünüyorum"





Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşabileceğinize inanıyor muydunuz?

"Zaten Beşiktaş’la aramızda 4 puan vardı. 10 maçımız daha vardı. 10 haftalık dönemde ilk yarıda biz 9’da 8 yapmıştık aynı maçlardı, 8 galibiyet, 1 beraberlik. Bütün derbi maçlarını oynamıştık, Anadolu takımlarına karşı maçlarımız kalmıştı. Trabzon’u Trabzon’da yendik, Beşiktaş’la berabere kaldık. O beraberlikten sonra yollarımız ayrıldı. Ben hala Fenerbahçe ile şampiyon olacağımıza inanıyordum. 10 hafta, alınacak 30 puan vardı. Sonuçta buna karar verecek kişiler, karar verdi. Kimler o kararın içinde olduysa o kişiler karar verdi. Biz şampiyon olacağımıza ekip olarak sonuna kadar inanıyorduk"



























