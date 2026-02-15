Yeni Şafak
Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti! Beşiktaş taraftarıyla buzları eritti

21:3915/02/2026, Pazar
Ersin Destanoğlu bu maça ilk 11'de başlamıştı.
Ersin Destanoğlu bu maça ilk 11'de başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de kendi taraftarı tarafından ıslıklanan Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçındaki performansıyla siyah-beyazlı camiadan tam not aldı. Özellikle ceza sahası içinden çıkardığı toplarla kalesinde devleşen 25 yaşındaki kaleci, taraftarla arasındaki buzları eritti.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçının henüz 16. dakikasında 2-0 geriye düşülmesi sonrası top ayağına her geldiğinde protesto edilen Ersin Destanoğlu, bir haftalık suskunluğunu sahada bozdu.

Başakşehir'in yoğun baskı kurduğu anlarda kalesini başarıyla savunan Ersin, takımını ayakta tuttu. Başarılı eldiven, 3'ü ceza sahası içinde olmak üzere toplam 4 net kurtarışa imza attı.

Maçın başından itibaren konsantrasyonunu bozmayan genç eldiven, yaptığı kritik kurtarışlar sonrası deplasman tribünündeki Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tebrik edildi.




#Beşiktaş
#Ersin Destanoğlu
#Başakşehir
