Ertuğrul Doğan: Her zorluğu aşacak güce sahibiz

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz. Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonspor'umuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır" ifadesini kullandı.





Bu yolculukta taraftarların coşkusu, inancı ve desteğinin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:





"Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız. Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."















