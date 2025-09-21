Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert çıkış: "Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından katıldığı televizyon programında hakem Arda Kardeşler'in yönetimine sert tepki gösterdi. Doğan, "Bu akşam itibarıyla Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiş, Türk futboluyla işi kalmamıştır." dedi.
Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşmada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, 64. dakikada verdiği kararla maçın önüne geçti. Trabzonspor'un hızlı gelişen atağından önce faulü verip oyunu başlatan Kardeşler, daha sonrasında yanlış yerden kullanıldığını belirterek atışı tekrarlattı ve bordo-mavilileri mutlak gol pozisyonundan etti.
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir televizyon kanalında Arda Kardeşler'e tepki gösterirken, bu gece hakemliğinin bittiğini belirtti.
"Bu akşam itibarıyla Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiş, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum."