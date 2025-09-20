Trabzonspor'dan maç sonu Arda Kardeşler'e sert tepki: TFF'ye çağrı yapıldı

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep FK maçının ardından hakem Arda Kardeşler'in kararına tepki gösterdi. Bordo-mavili kulüp paylaşımında, "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından bordo-mavili kulüp, hakem Arda Kardeşler'in 64. dakikada çaldığı düdüğe tepki gösterdi.
Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Lima yerde kaldı ve oyunu hızlı başlattı. Atak yönüne doğru hareket eden hakem Arda Kardeşler, bir anda düdük çalarak pozisyonu durdurdu ve faulün yanlış yerden başlatıldığını belirtti. Trabzonspor Takımı, bariz gol fırsatından yararlanamadı.
"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.
Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.
Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."