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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Nuri Albayrak'a ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve bordo-mavili kulübün eski başkanı Nuri Albayrak'ı ziyaret etti.

09:50 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nuri Albayrak ile Ertuğrul Doğan birbirlerine hediyeler takdim etti.

Nuri Albayrak ile Ertuğrul Doğan birbirlerine hediyeler takdim etti.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı Nuri Albayrak ile görüştü. Fikir alışverişinde bulunan Albayrak ile Doğan, Türk futbolunun genel durumu, kulüplerin ekonomik çıkmazlarıyla ilgili değerlendirme yaptılar.


Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Doğan, Nuri Albayrak'a Onuachu'nun gol attığı Fenerbahçe maçında giydiği imzalı formayı hediye ederken, Nuri Albayrak da başkan Doğan'a günün anısına kristal pano hediye etti.


Ertuğrul Doğan ile Nuri Albayrak'ın görüşmesine Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Albayrak ile Yeni Şafak Yazarı Ali Kemal Yazıcı da eşlik etti.

"Şampiyonluk rugu geri gelecek"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin 212. sayısına açıklamalarda bulundu. Önemli olan şeyin bordo-mavili kulübün başarısı olduğunu dile getiren Başkan Doğan, "Özellikle bugün, koşulsuz sevginize ve desteğinize ihtiyaç var. Biz camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık. Önümüzdeki 3 sezonun çok önemli olduğunu, sürekli yükselen bir grafik çizerek daima yarışın içinde olmayı hedeflediğimizi tekrarlamak isterim" ifadelerini kullandı.


Avcı doğal seçimimizdi

"Trabzonspor'un başarısı her şeyin önünde gelmek zorunda" diyen başkan Doğan, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı. Bunu yaptığımızda şampiyonluk ruhu geri gelecek" ifadelerini kullandı. Doğan, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğe getirilmesi konusunda da "Abdullah Avcı, tabii ki doğal seçimimizdi. 2 sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz'in dalgalı sularına yeniden davet ettik" değerlendirmesinde bulundu.





#Trabzonspor
#Nuri Albayrak
#Ertuğrul Doğan
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