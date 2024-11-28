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Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oldu

Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oldu

11:5728/11/2024, Perşembe
IHA
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor’da 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısına tek listeyle gidecek olan Başkan Ertuğrul Doğan’ın yönetim kurulu listesi netleşti.

Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Genel kurulu toplantısı öncesi Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, seçimlere tek listeyle girecek olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın netleşen listesini açıkladı. Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkan adaylarının listelerini de duyurdu.


Mavi liste ile seçimlere girecek olan Ertuğrul Doğan’ın listesinde şu isimler yer aldı:

Asıl liste:
Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztür, Murat İskender, Gözde Atasoy ve Semih Hekimoğlu.

Yedek liste:
Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Çolak, İmdat Yılmaz, Serkan Necat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık.





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Zeyyat Kafkas

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