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Ertuğrul Ersoy: "Trabzonspor'u yenebiliriz"

Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nın defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, maçtan puan alacak güçte olduklarını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Ertuğrul Ersoy: Trabzonsporu yenebiliriz
Trabzonspor, Süper Lig'de 24 maçtır yenilmiyor.

Ertuğrul Ersoy, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında iyi oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Trabzonspor maçıyla galibiyet serisine başlamak istediklerini ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Yakaladığımız o pozitif ivmeyi herkese gösterdik. Bundan sonrası için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hedefimiz buralar değil tabii, sezona bu takımın ilk 8'de olması düşüncesiyle başladık. Bugün itibarıyla bu sıralarda olduğumuz için keyifli değiliz" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Ersoy bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı.
AA
Ertuğrul Ersoy bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı.

"Trabzonspor'u ciddi anlamda zorlayacağımızı düşünüyorum"


Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Ertuğrul Ersoy, şöyle devam etti:

  • "Böyle maçlar her zaman çok zor maçlardır. Aynı zamanda da çok iyi bir konsantrasyon gerektirir. Trabzonspor'u ciddi anlamda zorlayacağımızı düşünüyorum. Son dönemlerde iyi bir ivme yakaladık ve formda giden bir takımız. Onlar da formda bir takım. Trabzonspor'dan puan alabileceğimizi düşünüyorum. Son dönemde yenilmemiş bir takım olabilir ama bunu biz başarabiliriz. Oradan güzel bir sonuçla dönebilirsek bu da bize ciddi anlamda moral olmuş olur."

"Daha önce yaptım yine yapabilirim"

Ertuğrul Ersoy, milli takıma seçilmenin güç olduğunu bunun yolunun çok çalışmak ve başarılı olmaktan geçtiğini söyledi.

Her zaman milli takımda oynamak istediğini dile getiren savunma oyuncusu, "Buraya gelmemin amaçlarından birisi düzenli oynayıp milli takımda aday oyuncular arasına girebilmekti. Daha önce yaptım yine yapabilirim. Burada önemli olan konu eğer oynadığınız takım başarılıysa bununla birlikte oyuncular da o seviyelere çıkabiliyor. O yüzden şu an önemli olan, takımımızın başarılı olabilmesi. Çünkü başarısız bir takımda kimse oyuncuları milli takıma davet etmek istemez. Gaziantep FK o yüzden önemli bir seçenekti. Eğer burada başarı yakalanırsa milli takıma katılabileceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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