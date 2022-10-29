Ertuğrul Taşkıran'dan Konyaspor taraftarına tepki: Gözleri dolarak konuştu Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran, eski takımı Konyaspor'un taraftarına sitem etti. Maç sonu röportajda gözleri dolan tecrübeli eldiven, "Onlar unutmuş olabilirler ama ben unutmadım. Düştü denilen Konyaspor'u ligde tuttum" diye konuştu.

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