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Ertuğrul Taşkıran'dan Konyaspor taraftarına tepki: Gözleri dolarak konuştu

Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran, eski takımı Konyaspor'un taraftarına sitem etti. Maç sonu röportajda gözleri dolan tecrübeli eldiven, "Onlar unutmuş olabilirler ama ben unutmadım. Düştü denilen Konyaspor'u ligde tuttum" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ertuğrul Taşkıran Konyaspor maçı sonrası neler söyledi?
Ertuğrul Taşkıran

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Zaman geçirdiği gerekçesiyle Konyasporlu taraftarların tepkisine maruz kalan 32 yaşındaki file bekçisi, gözleri dolarak şu ifadeleri kullandı:

  • "İki sene önce pandemi zamanında Konyaspor'a herkes düştü gözüyle bakarken, pandemi sonrasında Başakşehir'i Trabzonspor'u yenen takımın kalesinde ben vardım. O gün dua eden anneme, eşime bugün tribünden ağza alınmayacak küfürler edildi. Onlar unutmuş olabilirler ama ben unutmadım. Düştü denilen Konyaspor'u ligde tuttum. Onlar ne kadar küfür etse de ben üslubumu bozmadan sadece bir serzenişte bulunuyorum. O günleri unutmasınlar."

Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1
SPOR
Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1


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