Erzurumspor öldü öldü dirildi, uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, sahasında 2. Lig takımı Ankara Demirspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
Erzurumspor'a turu getiren golü, 105+1. dakikada penaltıdan Hamroun kaydetti.
Mavi-beyazlıların 5. turdaki rakibi yarın çekilecek kuranın ardından belli olacak. Üçüncü lig ekibi Esenler Erokspor Süper Lig'in flaş takımı Karagümrük'ü eledi
Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz sonuç alındı. Üçüncü lig takımlarından Esenler Erokspor, Süper Lig'in flaş takımlarından Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.Esenler Erokspor'un gollerini Samet Dağlı, Aziz Kızılgün ve Muammer Sarıkaya attı. Fatih Karagümrük'te ilk 11'de sürekli olarak forma şansı bulan Erik Sabo ve Ndao, Esenler maçında mücadele ederken diğer oyuncular genel olarak fazla forma şansı bulamayan isimlerdi.
Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi
Ziraat Türkiye Kupası maçında Gençlerbirliği, sahasında Kırşehir Belediyespor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 61. dakikada Soner Dikmen’in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Başkent takımı bu sonuçla kupada adını bir üst tura yazdırdı. Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor maç özeti16. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solundan penaltı noktasının önüne çıkardığı top, kaleci Deniz Çınar'ı geçerek Furman'a geldi. Müsait durumdaki Furman, boş kale yerine topu sol direğin dibinden auta gönderdi.33 . dakikada İlker Karakaş'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahasının solundaki Furman'ın önünde kaldı. Furman'ın sert şutunda top üst ve sağ yan direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.İlk yarı golsüz sona erdi.Turu getiren golü Soner attı61. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Soner Dikmen'in kaleyi cepheden gören noktadan, yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 1-070. dakikada Rahmetullah Berişbek'in pasında ceza yayının içinde topla buluşan Sami Gökhan Altınparmak'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta, meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında gelişen atakta, Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi
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