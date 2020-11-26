Erzurumspor öldü öldü dirildi, uzatmalarda turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, sahasında 2. Lig takımı Ankara Demirspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.

Erzurumspor'a turu getiren golü, 105+1. dakikada penaltıdan Hamroun kaydetti.

Mavi-beyazlıların 5. turdaki rakibi yarın çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Maç Sonucu!

BB Erzurumspor 3 - 2 Ankara Demirspor #ERZvANK pic.twitter.com/G6aiPUg0ld — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) November 26, 2020

Üçüncü lig ekibi Esenler Erokspor Süper Lig'in flaş takımı Karagümrük'ü eledi Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz sonuç alındı. Üçüncü lig takımlarından Esenler Erokspor, Süper Lig'in flaş takımlarından Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 mağlup etti ve kupada bir üst tura yükseldi.Esenler Erokspor'un gollerini Samet Dağlı, Aziz Kızılgün ve Muammer Sarıkaya attı. Fatih Karagümrük'te ilk 11'de sürekli olarak forma şansı bulan Erik Sabo ve Ndao, Esenler maçında mücadele ederken diğer oyuncular genel olarak fazla forma şansı bulamayan isimlerdi.